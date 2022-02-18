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Формула 1 / Выкатка Ferrari в Фьорано Новости

Фото: Первый выезд Ferrari F1-75

Автомобиль проехал первые круги в Фьорано

Фото: Первый выезд Ferrari F1-75
Автор:
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Как и было обещано, болид Ferrari сделал первый демонстрационный заезд, который проходил на автодроме во Фьорано, недалеко от фабрики команды. Единственная фотография с заездов не позволяет что-либо предметно рассмотреть из-за повисшего над Северной Италией густого тумана.

Болид проехал лишь несколько кругов по 2,9-километровой трассе. По правилам, демонстрационный заезд не будет считаться нелегальным тестом, если его дистанция не превышает 15 километров, машина обута в специальные демонстрационные шины, а сама выкатка происходит не на омологированной FIA гоночной трассе. Чтобы соблюсти последнее условие, трассу во Фьорано сократили, а автомобиль двигался против стандартного направления движения.

Сегодня же в Сильверстоуне должна состояться и первая выкатка болида Mercedes. Правда, погода в Англии может не позволить сделать это.

Обновлено. Постепенно появляются новые фото из Фьорано:

Ferrari F1-75 в тумане
Ferrari F1-75 в тумане
1/3

Фотограф: Давиде Кавацца

Шарль Леклер, Ferrari F1-75
Шарль Леклер, Ferrari F1-75
2/3

Фотограф: Давиде Кавацца

Шарль Леклер, Ferrari F1-75
Шарль Леклер, Ferrari F1-75
3/3

Фотограф: Давиде Кавацца

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