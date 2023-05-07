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Фото перед стартом: Марко и Перес

Удачный кадр воскресным утром по местному времени сделал в Майами фотограф Motorsport.com Александр Триниц. Пояснения к нему не требуются

Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull, Серхио Перес, Red Bull Racing
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Фото: Александр Триниц / Motorsport Images

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