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Формула 1 / Гран При США / Галерея

Фото: новый шлем Леклера для США и Бразилии

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Фото: новый шлем Леклера для США и Бразилии
Автор:
1 нояб. 2019 г., 19:42

Гонщик Ferrari подготовил особый шлем сразу для двух ближайших Гран При.

У Шарля Леклера одна сторона посвящена предстоящей гонке в Остине, а другая – этапу в Сан-Пауло. 

Особый дизайн шлема для гонки в Техасе подготовил и гонщик McLaren Ландо Норрис, изобразив пилота в ковбойской шляпе.

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Шлем Шарля Леклера

Шлем Шарля Леклера
1/6

Фотограф: Ferrari Ferrari

Шлем Шарля Леклера

Шлем Шарля Леклера
2/6

Фотограф: Ferrari Ferrari

Шлем Шарля Леклера

Шлем Шарля Леклера
3/6

Фотограф: Ferrari Ferrari

Шлем Шарля Леклера

Шлем Шарля Леклера
4/6

Фотограф: Ferrari Ferrari

Шлем Ландо Норриса

Шлем Ландо Норриса
5/6

Фотограф: McLaren

Шлем Ландо Норриса

Шлем Ландо Норриса
6/6

Фотограф: McLaren

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Автор Денис Буденков

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