Фото: новый шлем Леклера для США и Бразилии

У Шарля Леклера одна сторона посвящена предстоящей гонке в Остине, а другая – этапу в Сан-Пауло.

Особый дизайн шлема для гонки в Техасе подготовил и гонщик McLaren Ландо Норрис, изобразив пилота в ковбойской шляпе.

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