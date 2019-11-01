Фото: новый шлем Леклера для США и Бразилии
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Гонщик Ferrari подготовил особый шлем сразу для двух ближайших Гран При.
У Шарля Леклера одна сторона посвящена предстоящей гонке в Остине, а другая – этапу в Сан-Пауло.
Особый дизайн шлема для гонки в Техасе подготовил и гонщик McLaren Ландо Норрис, изобразив пилота в ковбойской шляпе.
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Список
Шлем Шарля Леклера
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Фотограф: Ferrari Ferrari
Шлем Шарля Леклера
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Фотограф: Ferrari Ferrari
Шлем Шарля Леклера
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Фотограф: Ferrari Ferrari
Шлем Шарля Леклера
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Фотограф: Ferrari Ferrari
Шлем Ландо Норриса
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Фотограф: McLaren
Шлем Ландо Норриса
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Фотограф: McLaren
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Автор
|Денис Буденков
Фото: новый шлем Леклера для США и Бразилии
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