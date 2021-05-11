Фото: новый шлем Квята для тестов с Alpine

Художественное бюро Йенса Мюнстера представило раскраску шлема, которую российский гонщик будет использовать в среду в Барселоне
На этой неделе Даниил Квят вернется за руль автомобиля Ф1 и проведет в составе своей новой команды Alpine шинные тесты в Барселоне.
По такому случаю Jens Munster Designs подготовило для уфимца новую раскраску шлема, которую во вторник можно было увидеть в твиттере.
Общая тема шлема осталась прежней, однако теперь для раскраски использованы корпоративные цвета Alpine – темно-синий, красный и белый. Примечательно, что первый нанесен таким образом, будто это художник делал это кисточкой, да еще и спешил.
Стоит отметить, что подобный эффект уже использовался для специального шлема Даниила. посвященному домашней гонке 2019 года (увидеть его можно в галерее ниже).
Также на новой ливрее появилась фамилия гонщика, написанная крупным шрифтом латинскими буквами.