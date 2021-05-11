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Формула 1 Новость

Фото: новый шлем Квята для тестов с Alpine

Автор:
, Ответственный редактор

Художественное бюро Йенса Мюнстера представило раскраску шлема, которую российский гонщик будет использовать в среду в Барселоне

Фото: новый шлем Квята для тестов с Alpine

На этой неделе Даниил Квят вернется за руль автомобиля Ф1 и проведет в составе своей новой команды Alpine шинные тесты в Барселоне. 

По такому случаю Jens Munster Designs подготовило для уфимца новую раскраску шлема, которую во вторник можно было увидеть в твиттере.

 

Общая тема шлема осталась прежней, однако теперь для раскраски использованы корпоративные цвета Alpine – темно-синий, красный и белый. Примечательно, что первый нанесен таким образом, будто это художник делал это кисточкой, да еще и спешил.

Стоит отметить, что подобный эффект уже использовался для специального шлема Даниила. посвященному домашней гонке 2019 года (увидеть его можно в галерее ниже). 

Также на новой ливрее появилась фамилия гонщика, написанная крупным шрифтом латинскими буквами.  

Шлем Даниила Квята, AlphaTauri, в 2020 году

Шлем Даниила Квята, AlphaTauri, в 2020 году
1/3

Фотограф: JMD Jens Munser Designs

Шлем Даниила Квята для Гран При России 2019 года

Шлем Даниила Квята для Гран При России 2019 года
2/3

Фотограф: Scuderia Toro Rosso

Шлем Даниила Квята для Гран При Италии 2019 года

Шлем Даниила Квята для Гран При Италии 2019 года
3/3

Фотограф: Red Bull Content Pool

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят
Команды Alpine
Автор Александр Кабановский

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