Фото: новый шлем Квята для тестов с Alpine

На этой неделе Даниил Квят вернется за руль автомобиля Ф1 и проведет в составе своей новой команды Alpine шинные тесты в Барселоне.

По такому случаю Jens Munster Designs подготовило для уфимца новую раскраску шлема, которую во вторник можно было увидеть в твиттере.

Общая тема шлема осталась прежней, однако теперь для раскраски использованы корпоративные цвета Alpine – темно-синий, красный и белый. Примечательно, что первый нанесен таким образом, будто это художник делал это кисточкой, да еще и спешил.

Стоит отметить, что подобный эффект уже использовался для специального шлема Даниила. посвященному домашней гонке 2019 года (увидеть его можно в галерее ниже).

Также на новой ливрее появилась фамилия гонщика, написанная крупным шрифтом латинскими буквами.

Шлем Даниила Квята, AlphaTauri, в 2020 году 1 / 3 Фотограф: JMD Jens Munser Designs Шлем Даниила Квята для Гран При России 2019 года 2 / 3 Фотограф: Scuderia Toro Rosso Шлем Даниила Квята для Гран При Италии 2019 года 3 / 3 Фотограф: Red Bull Content Pool