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Формула 1 Новости

Фото: Mercedes W13 на трассе

После презентации нового автомобиля Mercedes также провела обкатку на треке

Фото: Mercedes W13 на трассе
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Утром 18 февраля команда Формулы 1 Mercedes представила машину для сезона-2022 – и в тот же день через несколько часов после окончания церемонии W13 отправилась на трассу. Презентацию, как и саму обкатку, коллектив проводил на автодроме в Сильверстоуне.

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Данный мини-заезд проводится в рамках съемочного дня, по правилам которого командам разрешено проехать не более 100 километров на специально подготовленных для сессии шинах Pirelli.

 

Сегодня свою машину также выкатила и Ferrari – правда, на демонстрационные заезды во Фьорано.

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