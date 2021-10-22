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Формула 1 / Гран При США Галерея

Фото: Мазепин вылетает с трассы в первой тренировке в Остине

Россиянин избежал больших проблем, но не использовал возможность показать время, сравнимое с результатами соперников

Фото: Мазепин вылетает с трассы в первой тренировке в Остине

Первая тренировка американского этапа Формулы 1 была отмечена и поломками (в самом начале сессии на трассе остановился автомобиль Фернандо Алонсо), и ошибками. Среди пилотов, побывавших за пределами трассы, был и Никита Мазепин.

На 40-й минуте сессии россиянин потерял контроль над автомобилем в 19-м повороте трассы, который пилоты проходят на 5-й передаче при скорости чуть выше 200 км/ч.

 

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Пилот Haas избежал столкновения с отбойником и повреждения автомобиля. Однако в тот момент Мазепин находился на трассе на свежих мягких шинах. На запрос из боксов о степени повреждения резины россиянин сразу ответить не смог, после чего получил команду совершить еще один круг на сравнительно низкой скорости.

В конце этого круга гонщик вернулся в боксы, где механики поставили на его автомобиль комплект уже использовавщихся ранее шин состава Medium.

 

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Таким образом, Никита не смог использовать единственный шанс проехать по-настоящему быстрый круг – и лучшее время россиянина оказалось заметно хуже, чем у любого из соперников. Своему напарнику Мику Шумахеру москвич уступил больше 3-х секунд, а показавшему лучший результат Валттери Боттасу – больше 7-ми.

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