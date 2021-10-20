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Формула 1 / Гран При США Галерея

Фото: ливрея Red Bull и AlphaTauri для Остина с рекламой Acura

Автор:
, редактор Ф1

Две команды заменили на своих машинах и комбинезонах гонщиков логотипы Honda на наклейки люксового бренда того же концерна

Фото: ливрея Red Bull и AlphaTauri для Остина с рекламой Acura

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