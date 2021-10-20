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Фото: ливрея Red Bull и AlphaTauri для Остина с рекламой Acura
Автор: Люк Смит , редактор Ф1
Две команды заменили на своих машинах и комбинезонах гонщиков логотипы Honda на наклейки люксового бренда того же концерна
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Red Bull Racing RB16B with Acura sponsor
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Фотограф: Red Bull Content Pool
Red Bull Racing RB16B с рекламой Acura
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Фотограф: Red Bull Content Pool
AlphaTauri AT02 с рекламой Acura
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Фотограф: Red Bull Content Pool
AlphaTauri AT02 с рекламой Acura
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Фотограф: Red Bull Content Pool
AlphaTauri AT02 с рекламой Acura
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Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Макса Ферстаппена, Red Bull Racing
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Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Пьера Гасли, AlphaTauri
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Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Серхио Переса, Red Bull Racing
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Фотограф: Red Bull Content Pool
Шлем Юки Цуноды, AlphaTauri
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Фотограф: Red Bull Content Pool
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, с рекламой Acura
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Фотограф: Red Bull Content Pool
Серхио Перес, Red Bull Racing, с рекламой Acura
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Фотограф: Red Bull Content Pool
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Фото: ливрея Red Bull и AlphaTauri для Остина с рекламой Acura
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