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Формула 1 / Галерея

Квят в Эмиратах. 30 фотографий Даниила с гонок на трассе «Яс-Марина»

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Квят в Эмиратах. 30 фотографий Даниила с гонок на трассе «Яс-Марина»
26 нояб. 2019 г., 14:28

Трижды стартовав в Абу-Даби, россиянин дважды сошел и всего лишь один раз финишировал в первой десятке – причем на последней строчке. Так что, подсчет набранных Даниилом на «Яс-Марине» очков будет очень быстрым процессом. А оставшееся свободным время можно потратить на рассматривание сделанных за три года фотографий.

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2014 год. В боксах Red Bull перед началом уик-энда
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2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничной тренировке

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничной тренировке
2/30

Фотограф: XPB Images

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничной тренировке

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничной тренировке
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Фотограф: XPB Images

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на субботней тренировке

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на субботней тренировке
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Фотограф: XPB Images

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на квалификации

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на квалификации
5/30

Фотограф: XPB Images

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на квалификации

2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на квалификации
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Фотограф: XPB Images

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2015 год. В паддоке трассы перед началом уик-энда

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Фотограф: XPB Images

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках
10/30

Фотограф: XPB Images

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках
11/30

Фотограф: XPB Images

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках
12/30

Фотограф: Red Bull Content Pool

2015 год. В боксах Red Bull на субботней тренировке

2015 год. В боксах Red Bull на субботней тренировке
13/30

Фотограф: XPB Images

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на субботней тренировке

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на субботней тренировке
14/30

Фотограф: XPB Images

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на квалификации

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на квалификации
15/30

Фотограф: XPB Images

2015 год. С гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе в боксах Red Bull

2015 год. С гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе в боксах Red Bull
16/30

Фотограф: Red Bull Content Pool

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на квалификации

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на квалификации
17/30

Фотограф: Red Bull Content Pool

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на квалификации

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на квалификации
18/30

Фотограф: XPB Images

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на квалификации

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на квалификации
19/30

Фотограф: Red Bull Content Pool

2015 год. Перед стартом гонки

2015 год. Перед стартом гонки
20/30

Фотограф: XPB Images

2015 год. Борьба с Карлосом Сайнсом по ходу гонки

2015 год. Борьба с Карлосом Сайнсом по ходу гонки
21/30

Фотограф: XPB Images

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 по ходу гонки

2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 по ходу гонки
22/30

Фотограф: XPB Images

2016 год. В паддоке перед началом уик-энда

2016 год. В паддоке перед началом уик-энда
23/30

Фотограф: XPB Images

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничной тренировке

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничной тренировке
24/30

Фотограф: XPB Images

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничной тренировке

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничной тренировке
25/30

Фотограф: XPB Images

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на квалификации

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на квалификации
26/30

Фотограф: XPB Images

2016 год. На пит-лейне после квалификации

2016 год. На пит-лейне после квалификации
27/30

Фотограф: XPB Images

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 по ходу гонки

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 по ходу гонки
28/30

Фотограф: XPB Images

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 по ходу гонки

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 по ходу гонки
29/30

Фотограф: XPB Images

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 по ходу гонки

2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 по ходу гонки
30/30

Фотограф: XPB Images

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Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды Toro Rosso В Магазин , Red Bull Racing В Магазин

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