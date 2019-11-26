Квят в Эмиратах. 30 фотографий Даниила с гонок на трассе «Яс-Марина»
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26 нояб. 2019 г., 14:28
Трижды стартовав в Абу-Даби, россиянин дважды сошел и всего лишь один раз финишировал в первой десятке – причем на последней строчке. Так что, подсчет набранных Даниилом на «Яс-Марине» очков будет очень быстрым процессом. А оставшееся свободным время можно потратить на рассматривание сделанных за три года фотографий.
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Слайдер
Список
2014 год. В боксах Red Bull перед началом уик-энда
1/30
Фотограф: XPB Images
2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничной тренировке
2/30
Фотограф: XPB Images
2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на пятничной тренировке
3/30
Фотограф: XPB Images
2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на субботней тренировке
4/30
Фотограф: XPB Images
2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на квалификации
5/30
Фотограф: XPB Images
2014 год. За рулем болида Toro Rosso STR9 на квалификации
6/30
Фотограф: XPB Images
2014 год. Борьба с Валттери Боттасом по ходу гонки
7/30
Фотограф: XPB Images
2015 год. В паддоке трассы перед началом уик-энда
8/30
Фотограф: XPB Images
2015 год. С Кристианом Хорнером в паддоке трассы
9/30
Фотограф: XPB Images
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках
10/30
Фотограф: XPB Images
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках
11/30
Фотограф: XPB Images
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на пятничных тренировках
12/30
Фотограф: Red Bull Content Pool
2015 год. В боксах Red Bull на субботней тренировке
13/30
Фотограф: XPB Images
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на субботней тренировке
14/30
Фотограф: XPB Images
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на квалификации
15/30
Фотограф: XPB Images
2015 год. С гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе в боксах Red Bull
16/30
Фотограф: Red Bull Content Pool
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на квалификации
17/30
Фотограф: Red Bull Content Pool
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на квалификации
18/30
Фотограф: XPB Images
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 на квалификации
19/30
Фотограф: Red Bull Content Pool
2015 год. Перед стартом гонки
20/30
Фотограф: XPB Images
2015 год. Борьба с Карлосом Сайнсом по ходу гонки
21/30
Фотограф: XPB Images
2015 год. За рулем болида Red Bull RB11 по ходу гонки
22/30
Фотограф: XPB Images
2016 год. В паддоке перед началом уик-энда
23/30
Фотограф: XPB Images
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничной тренировке
24/30
Фотограф: XPB Images
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на пятничной тренировке
25/30
Фотограф: XPB Images
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 на квалификации
26/30
Фотограф: XPB Images
2016 год. На пит-лейне после квалификации
27/30
Фотограф: XPB Images
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 по ходу гонки
28/30
Фотограф: XPB Images
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 по ходу гонки
29/30
Фотограф: XPB Images
2016 год. За рулем болида Toro Rosso STR11 по ходу гонки
30/30
Фотограф: XPB Images
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|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин
|Команды
|Toro Rosso В Магазин , Red Bull Racing В Магазин
Квят в Эмиратах. 30 фотографий Даниила с гонок на трассе «Яс-Марина»
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