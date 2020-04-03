Фото: Квят сам постригся в изоляции

Пресс-служба гоночного отделения Pirelli решила во время вынужденной паузы в чемпионате провести ряд прямых эфиров с участием пилотов Ф1. Первым гостем такого эфира стал Даниил Квят, который в четверг ответил на вопросы руководителя гоночных программ итальянской марки Марио Изолы.

Российский пилот сейчас находится в самоизоляции в своей квартире в Монако. При этом многие вещи Даниилу теперь приходится делать самому. В частности, Квят самостоятельно постригся – и в прямом эфире пожаловался, что это весьма непростой процесс (хотя новую прическу спортсмен назвал весьма комфортной).

Фото: Pirelli

«Чем занимаюсь? Водичку пью! Это необычное время требует адаптации, мы стараемся по минимуму выходить из квартиры, что непросто. В Монако можно выйти побегать, я этим пользуюсь. Сейчас пробую йогу. Никогда не пробовал, а оказалось, что это интересно.

Еще я играю на гитаре, смотрю кино и сериалы. Также люблю пересматривать старые боксерские бои. Готовлю, убираюсь дома: мою окна, стираю, стригусь», – сказал пилот.

Формула 1 не смогла начать сезон-2020 из-за коронавируса. По состоянию на сегодня первый Гран При планируется провести 14 июня в Канаде.