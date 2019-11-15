Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Бразилии / Новость

Фото: Квят и горящая Toro Rosso

Поделились
Комментарии
Фото: Квят и горящая Toro Rosso
Автор:
15 нояб. 2019 г., 21:56

В конце второй тренировки Даниил Квят вылетел в стену, а потом у него загорелся автомобиль.

Читайте также:

Слайдер
Список

После аварии: Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14

После аварии: Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14
1/15

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Маршалы и разбитый автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята

Маршалы и разбитый автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята
2/15

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Маршалы и разбитый автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята

Маршалы и разбитый автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята
3/15

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Маршалы и разбитый автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята

Маршалы и разбитый автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята
4/15

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Маршалы убирают с трассы разбитый автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята

Маршалы убирают с трассы разбитый автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята
5/15

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Маршалы убирают с трассы автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята

Маршалы убирают с трассы автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята
6/15

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Маршалы убирают с трассы автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята

Маршалы убирают с трассы автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята
7/15

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Маршалы убирают с трассы автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята

Маршалы убирают с трассы автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята
8/15

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Маршалы убирают с трассы автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята

Маршалы убирают с трассы автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята
9/15

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Маршалы убирают с трассы разбитый автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята

Маршалы убирают с трассы разбитый автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята
10/15

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Маршалы убирают с трассы автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята

Маршалы убирают с трассы автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята
11/15

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Инженеры Scuderia Toro Rosso забирают с трассы автомобиль STR14 Даниила Квята

Инженеры Scuderia Toro Rosso забирают с трассы автомобиль STR14 Даниила Квята
12/15

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Инженеры Scuderia Toro Rosso забирают с трассы автомобиль STR14 Даниила Квята

Инженеры Scuderia Toro Rosso забирают с трассы автомобиль STR14 Даниила Квята
13/15

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Инженеры Scuderia Toro Rosso забирают с трассы автомобиль STR14 Даниила Квята

Инженеры Scuderia Toro Rosso забирают с трассы автомобиль STR14 Даниила Квята
14/15

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Инженеры Scuderia Toro Rosso забирают с трассы автомобиль STR14 Даниила Квята

Инженеры Scuderia Toro Rosso забирают с трассы автомобиль STR14 Даниила Квята
15/15

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Следующая новость
Квят попал в аварию во второй тренировке из-за проблем с машиной

Предыдущая новость

Квят попал в аварию во второй тренировке из-за проблем с машиной

Следующая новость

Гран При Бразилии: лучшие фото пятницы

Гран При Бразилии: лучшие фото пятницы
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Автор Денис Буденков

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
чт 21 нояб.
пт 29 нояб.
Вторая тренировка
чт 21 нояб.
пт 29 нояб.
Третья тренировка
чт 21 нояб.
сб 30 нояб.
Квалификация
чт 21 нояб.
сб 30 нояб.
Гонка
чт 21 нояб.
вс 1 дек.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

2
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

3
Формула 1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

4
Формула 1

Мнение: Бинотто необязательно мирить Феттеля и Леклера – и вот почему

5
WRC

«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.