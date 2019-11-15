Фото: Квят и горящая Toro Rosso
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В конце второй тренировки Даниил Квят вылетел в стену, а потом у него загорелся автомобиль.
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После аварии: Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14
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Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Маршалы и разбитый автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Маршалы и разбитый автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята
3/15
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Маршалы и разбитый автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята
4/15
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Маршалы убирают с трассы разбитый автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята
5/15
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Маршалы убирают с трассы автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята
6/15
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Маршалы убирают с трассы автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята
7/15
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Маршалы убирают с трассы автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята
8/15
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Маршалы убирают с трассы автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята
9/15
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Маршалы убирают с трассы разбитый автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята
10/15
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Маршалы убирают с трассы автомобиль Scuderia Toro Rosso STR14 Даниила Квята
11/15
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Инженеры Scuderia Toro Rosso забирают с трассы автомобиль STR14 Даниила Квята
12/15
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Инженеры Scuderia Toro Rosso забирают с трассы автомобиль STR14 Даниила Квята
13/15
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Инженеры Scuderia Toro Rosso забирают с трассы автомобиль STR14 Даниила Квята
14/15
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Инженеры Scuderia Toro Rosso забирают с трассы автомобиль STR14 Даниила Квята
15/15
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Автор
|Денис Буденков
Фото: Квят и горящая Toro Rosso
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