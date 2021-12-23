Фото: как выглядит трасса в Спа во время реконструкции
Проект направлен на повышение безопасности легендарного трека
Руководство автодрома «Спа-Франкоршам» показало фотографии трассы во время перестройки.
Фотограф: Трасса Спа-Франкоршам
Фотограф: Трасса Спа-Франкоршам
Фотограф: Трасса Спа-Франкоршам
Фотограф: Трасса Спа-Франкоршам
Фотограф: Трасса Спа-Франкоршам
Фотограф: Трасса Спа-Франкоршам
Фотограф: Трасса Спа-Франкоршам
Фотограф: Трасса Спа-Франкоршам
Трек реконструируют в преддверии возвращения мотоциклетного чемпионата по гонкам на выносливость, этап которого пройдет в июне 2022 года. В некоторых поворотах асфальтовые зоны вылета заменят на гравийные ловушки, а также поставят обновленные трибуны для зрителей.
Изменения коснутся и виража Родийон, где за последние несколько лет произошло немало серьезных инцидентов, включая фатальную аварию Антуана Юбера в 2019-м.
Автодрому нужно будет получить одобрение FIM и FIA.
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