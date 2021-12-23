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Формула 1 Новости

Фото: как выглядит трасса в Спа во время реконструкции

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Проект направлен на повышение безопасности легендарного трека

Фото: как выглядит трасса в Спа во время реконструкции

Руководство автодрома «Спа-Франкоршам» показало фотографии трассы во время перестройки. 

Реконструкция трассы «Спа-Франкоршам»
Реконструкция трассы «Спа-Франкоршам»
1/8

Фотограф: Трасса Спа-Франкоршам

Реконструкция трассы «Спа-Франкоршам»
Реконструкция трассы «Спа-Франкоршам»
2/8

Фотограф: Трасса Спа-Франкоршам

Реконструкция трассы «Спа-Франкоршам»
Реконструкция трассы «Спа-Франкоршам»
3/8

Фотограф: Трасса Спа-Франкоршам

Реконструкция трассы «Спа-Франкоршам»
Реконструкция трассы «Спа-Франкоршам»
4/8

Фотограф: Трасса Спа-Франкоршам

Реконструкция трассы «Спа-Франкоршам»
Реконструкция трассы «Спа-Франкоршам»
5/8

Фотограф: Трасса Спа-Франкоршам

Реконструкция трассы «Спа-Франкоршам»
Реконструкция трассы «Спа-Франкоршам»
6/8

Фотограф: Трасса Спа-Франкоршам

Реконструкция трассы «Спа-Франкоршам»
Реконструкция трассы «Спа-Франкоршам»
7/8

Фотограф: Трасса Спа-Франкоршам

Реконструкция трассы «Спа-Франкоршам»
Реконструкция трассы «Спа-Франкоршам»
8/8

Фотограф: Трасса Спа-Франкоршам

Трек реконструируют в преддверии возвращения мотоциклетного чемпионата по гонкам на выносливость, этап которого пройдет в июне 2022 года. В некоторых поворотах асфальтовые зоны вылета заменят на гравийные ловушки, а также поставят обновленные трибуны для зрителей.

Изменения коснутся и виража Родийон, где за последние несколько лет произошло немало серьезных инцидентов, включая фатальную аварию Антуана Юбера в 2019-м. 

Автодрому нужно будет получить одобрение FIM и FIA.

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