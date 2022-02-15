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Фото: как выглядит новая расцветка Williams
15 февраля британский коллектив Формулы 1 представил ливрею для сезона-2022, но без настоящей новой машины: нам вновь показали только шоу-кар
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Williams FW44
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Фотограф: Williams
Williams FW44
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Фотограф: Williams
Williams FW44
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Фотограф: Williams
Williams FW44
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Фотограф: Williams
Williams FW44
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Фотограф: Williams
Williams FW44
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Фотограф: Williams
Williams FW44
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Фотограф: Williams
Williams FW44
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Фотограф: Williams
Williams FW44
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Фотограф: Williams
Williams FW44
10/17
Фотограф: Williams
Williams FW44
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Фотограф: Williams
Williams FW44
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Фотограф: Williams
Williams FW44
13/17
Фотограф: Williams
Williams FW44
14/17
Фотограф: Williams
Williams FW44
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Фотограф: Williams
Williams FW44
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Фотограф: Williams
Williams FW44
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Фотограф: Williams
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Williams показала машину Ф1. Она темно-синяя, но не настоящая
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Фото: как выглядит новая расцветка Williams
Поделились
Комментарии