Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Williams показала машину Ф1. Она темно-синяя, но не настоящая Следующая / Williams спустя 27 лет убрала с машины логотип Сенны. И вот почему
Формула 1 Новости

Фото: как выглядит новая расцветка Williams

15 февраля британский коллектив Формулы 1 представил ливрею для сезона-2022, но без настоящей новой машины: нам вновь показали только шоу-кар

Фото: как выглядит новая расцветка Williams
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер
Читайте также:
Williams FW44
Williams FW44
1/17

Фотограф: Williams

Williams FW44
Williams FW44
2/17

Фотограф: Williams

Williams FW44
Williams FW44
3/17

Фотограф: Williams

Williams FW44
Williams FW44
4/17

Фотограф: Williams

Williams FW44
Williams FW44
5/17

Фотограф: Williams

Williams FW44
Williams FW44
6/17

Фотограф: Williams

Williams FW44
Williams FW44
7/17

Фотограф: Williams

Williams FW44
Williams FW44
8/17

Фотограф: Williams

Williams FW44
Williams FW44
9/17

Фотограф: Williams

Williams FW44
Williams FW44
10/17

Фотограф: Williams

Williams FW44
Williams FW44
11/17

Фотограф: Williams

Williams FW44
Williams FW44
12/17

Фотограф: Williams

Williams FW44
Williams FW44
13/17

Фотограф: Williams

Williams FW44
Williams FW44
14/17

Фотограф: Williams

Williams FW44
Williams FW44
15/17

Фотограф: Williams

Williams FW44
Williams FW44
16/17

Фотограф: Williams

Williams FW44
Williams FW44
17/17

Фотограф: Williams

Поделились
Комментарии
Williams показала машину Ф1. Она темно-синяя, но не настоящая
Предыдущая новость

Williams показала машину Ф1. Она темно-синяя, но не настоящая
Следующая новость

Williams спустя 27 лет убрала с машины логотип Сенны. И вот почему

Williams спустя 27 лет убрала с машины логотип Сенны. И вот почему
Загрузить комментарии
Николя Латифи Больше от
Николя Латифи
У Williams будет новый цвет в ливрее 2022 года?
Формула 1

У Williams будет новый цвет в ливрее 2022 года?

Латифи оправился от угроз фанатов: Все в прошлом
Формула 1

Латифи оправился от угроз фанатов: Все в прошлом

Williams: Латифи во время гонок нужно меньше думать
Формула 1

Williams: Латифи во время гонок нужно меньше думать

Williams Больше от
Williams
Как выглядит настоящая Williams FW44: фото Презентация Williams
Формула 1

Как выглядит настоящая Williams FW44: фото

Williams спустя 27 лет убрала с машины логотип Сенны. И вот почему Презентация Williams
Формула 1

Williams спустя 27 лет убрала с машины логотип Сенны. И вот почему

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое важное:

Технический анализ: Что мы увидели в Alfa Romeo C42
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: Что мы увидели в Alfa Romeo C42

Как выглядит настоящая Williams FW44: фото
Формула 1 Формула 1

Как выглядит настоящая Williams FW44: фото

Почему Williams не показала реальный болид? Он сломался!
Формула 1 Формула 1

Почему Williams не показала реальный болид? Он сломался!

Williams спустя 27 лет убрала с машины логотип Сенны. И вот почему
Формула 1 Формула 1

Williams спустя 27 лет убрала с машины логотип Сенны. И вот почему

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.