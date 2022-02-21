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Формула 1 Новости

Фото: как выглядит настоящий автомобиль Haas 2022 года

21 февраля команда впервые показала настоящую VF-22: до этого был представлен рендер, в основе которого лежала цифровая модель болида на ранних стадиях разработки

Фото: как выглядит настоящий автомобиль Haas 2022 года
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Никита Мазепин, Haas VF-22
Никита Мазепин, Haas VF-22
1/4

Фотограф: Haas F1 Team

Никита Мазепин, Haas VF-22
Никита Мазепин, Haas VF-22
2/4

Фотограф: Haas F1 Team

Никита Мазепин, Haas VF-22
Никита Мазепин, Haas VF-22
3/4

Фотограф: Haas F1 Team

Никита Мазепин, Haas VF-22
Никита Мазепин, Haas VF-22
4/4

Фотограф: Haas F1 Team

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