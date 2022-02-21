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Фото: как выглядит настоящий автомобиль Haas 2022 года
21 февраля команда впервые показала настоящую VF-22: до этого был представлен рендер, в основе которого лежала цифровая модель болида на ранних стадиях разработки
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Никита Мазепин, Haas VF-22
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Фотограф: Haas F1 Team
Никита Мазепин, Haas VF-22
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Фотограф: Haas F1 Team
Никита Мазепин, Haas VF-22
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Фотограф: Haas F1 Team
Никита Мазепин, Haas VF-22
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Фотограф: Haas F1 Team
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