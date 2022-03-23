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Фото: как теперь выглядит главный поворот трассы в Спа

В межсезонье на знаменитом бельгийском автодроме началась большая перестройка

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Фото: как теперь выглядит главный поворот трассы в Спа
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На автодроме «Спа-Франкоршам» завершился первый этап длительной реконструкции, направленной на повышение безопасности трассы. И руководство показало очередные фотографии процесса: на сей раз заметны, по всей видимости, конечные изменения в связке поворотов Красная вода-Радийон, где за последние несколько лет произошло немало серьезных инцидентов, включая фатальную аварию Антуана Юбера в 2019 году. 

Исходя из снимков, можно понять, что сама зона вылета стала шире, то есть во время перестройки были отодвинуты и обновлены барьеры безопасности. К тому же видно новую большую трибуну. Сообщается, что конфигурация трека «осталась идентичной, но с усиленной безопасностью».

Сравнение связки поворотов Красная вода-Радийон 2022 и 2019 годов

Трасса «Спа-Франкоршам» после реконструкции
Вид на поворот «Красная вода»
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