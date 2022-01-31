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Формула 1 Новости

Фото: как проходит реконструкция легендарной трассы в Спа

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Проект направлен на повышение безопасности знаменитого трека

Фото: как проходит реконструкция легендарной трассы в Спа
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Руководство автодрома «Спа-Франкоршам» показало очередные фотографии трассы во время перестройки. На сей раз видны изменения в связке поворотов Красная вода-Радийон, где за последние несколько лет произошло немало серьезных инцидентов, включая фатальную аварию Антуана Юбера в 2019 году. На месте поставили две новые трибуны, которые вместят более 13 тыс. зрителей, и обновили зоны вылета.

Работы на трассе «Спа-Франкоршам»
Работы на трассе «Спа-Франкоршам»
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Фотограф: Трасса Спа-Франкоршам

Работы на трассе «Спа-Франкоршам»
Работы на трассе «Спа-Франкоршам»
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Фотограф: Трасса Спа-Франкоршам

Также в некоторых поворотах асфальтовые зоны вылета заменят на гравийные ловушки. Длительная реконструкция, направленная на повышение безопасности трассы, началась еще в середине октября. Первый этап перестройки должен завершиться к июню 2022 года, когда пройдет этап мотоциклетного чемпионата по гонкам на выносливость. 

Автодрому нужно будет получить одобрение FIM и FIA.

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