Фото: как проходит реконструкция легендарной трассы в Спа

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Руководство автодрома «Спа-Франкоршам» показало очередные фотографии трассы во время перестройки. На сей раз видны изменения в связке поворотов Красная вода-Радийон, где за последние несколько лет произошло немало серьезных инцидентов, включая фатальную аварию Антуана Юбера в 2019 году. На месте поставили две новые трибуны, которые вместят более 13 тыс. зрителей, и обновили зоны вылета.

Работы на трассе «Спа-Франкоршам» 1 / 2 Фотограф: Трасса Спа-Франкоршам Работы на трассе «Спа-Франкоршам» 2 / 2 Фотограф: Трасса Спа-Франкоршам

Также в некоторых поворотах асфальтовые зоны вылета заменят на гравийные ловушки. Длительная реконструкция, направленная на повышение безопасности трассы, началась еще в середине октября. Первый этап перестройки должен завершиться к июню 2022 года, когда пройдет этап мотоциклетного чемпионата по гонкам на выносливость.

Автодрому нужно будет получить одобрение FIM и FIA.