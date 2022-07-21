Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Перес отказался признать поражение в борьбе за титул Следующая / Мик Шумахер пропустил вечер в честь отца из-за болезни?
Формула 1 / Гран При Франции Новости

Фото: как Mercedes будет проветривать Хэма во Франции

Команда обновила форму переднего обтекателя своей машины

Мэтт Сомерфилд
Автор:
, технический эксперт
Соавтор:
Сергей Иванов
, Редактор
Фото: как Mercedes будет проветривать Хэма во Франции
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Накануне Гран При Франции глава команды Mercedes Тото Вольф рассказал, что его коллектив планирует привозить обновления чуть ли не на каждую гонку до конца сезона с целью догнать лидеров чемпионата из Red Bull и Ferrari.

Уик-энд в «Поль Рикаре» еще не стартовал, но в нашем распоряжении уже есть фотографии новой носовой части серебристых болидов, которые будут там использоваться.

Передняя часть болида Mercedes

Передняя часть болида Mercedes

Фото: Giorgio Piola

Первое, что бросается в глаза, это увеличенные воздухозаборные прорези. Из них воздух поступает не для охлаждения механизмов, а на место пилотов. Сейчас в Западной Европе вообще и во Франции в частности стоит сильная жара, и на время проведения Гран При обещают солнечную погоду с температурой под +40 градусов по Цельсию.

Передняя часть болида Mercedes

Передняя часть болида Mercedes

Фото: Uncredited

Во-вторых, сами носовые обтекатели визуально стали уже и острее. В теории это должно способствовать снижению лобового сопротивления. Хотя «Поль Рикар» не относится к числу самых быстрых трасс чемпионата, на ней есть длинный прямые, где важна максимальная скорость.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Перес отказался признать поражение в борьбе за титул
Предыдущая новость

Перес отказался признать поражение в борьбе за титул
Следующая новость

Мик Шумахер пропустил вечер в честь отца из-за болезни?

Мик Шумахер пропустил вечер в честь отца из-за болезни?
Мэтт Сомерфилд Больше от
Мэтт Сомерфилд
FIA заинтересовалась дугой безопасности Alfa Romeo после аварии Чжоу Гран При Великобритании
Формула 1

FIA заинтересовалась дугой безопасности Alfa Romeo после аварии Чжоу

Технический брифинг: новинка Red Bull, которую едва не проглядели Гран При Великобритании
Формула 1

Технический брифинг: новинка Red Bull, которую едва не проглядели

Технический брифинг: как Aston Martin улучшила «зеленую Red Bull» Гран При Великобритании
Формула 1

Технический брифинг: как Aston Martin улучшила «зеленую Red Bull»

Mercedes Больше от
Mercedes
Хэмилтон назвал сложности сезона-2022 полезным уроком для Mercedes
Формула 1

Хэмилтон назвал сложности сезона-2022 полезным уроком для Mercedes

Технический брифинг: новинки Ferrari, Red Bull и Mercedes для Франции Гран При Франции
Формула 1

Технический брифинг: новинки Ferrari, Red Bull и Mercedes для Франции

Вольф поставил перед Mercedes цель на Гран При Франции Гран При Франции
Формула 1

Вольф поставил перед Mercedes цель на Гран При Франции

Самое важное:

Технический анализ: McLaren тоже скопировала понтоны у Red Bull
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: McLaren тоже скопировала понтоны у Red Bull

На Гран При Франции MCL36 получила решение, которое уже внедрили на своих машинах несколько других команд

Фото дня: Феттель получил во Франции новую модель Aston Martin
Формула 1 Формула 1

Фото дня: Феттель получил во Франции новую модель Aston Martin

Четырехкратный чемпион мира принял участие в праздновании 100-летия знаменитого бренда

Леклер начал Гран При Франции с лучшего времени в тренировке
Формула 1 Формула 1

Леклер начал Гран При Франции с лучшего времени в тренировке

Лидер Ferrari показал лучшее время в первой пятничной сессии, но опередил Макса Ферстаппена всего на 0,091 секунды

Сайнсу сменили электронику мотора. Он потеряет стартовые позиции
Формула 1 Формула 1

Сайнсу сменили электронику мотора. Он потеряет стартовые позиции

FIA подтвердила, что на Ferrari испанца обновили один из компонентов силовой установки.

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.