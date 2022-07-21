Фото: как Mercedes будет проветривать Хэма во Франции

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Накануне Гран При Франции глава команды Mercedes Тото Вольф рассказал, что его коллектив планирует привозить обновления чуть ли не на каждую гонку до конца сезона с целью догнать лидеров чемпионата из Red Bull и Ferrari.

Уик-энд в «Поль Рикаре» еще не стартовал, но в нашем распоряжении уже есть фотографии новой носовой части серебристых болидов, которые будут там использоваться.

Передняя часть болида Mercedes Фото: Giorgio Piola

Первое, что бросается в глаза, это увеличенные воздухозаборные прорези. Из них воздух поступает не для охлаждения механизмов, а на место пилотов. Сейчас в Западной Европе вообще и во Франции в частности стоит сильная жара, и на время проведения Гран При обещают солнечную погоду с температурой под +40 градусов по Цельсию.

Передняя часть болида Mercedes Фото: Uncredited

Во-вторых, сами носовые обтекатели визуально стали уже и острее. В теории это должно способствовать снижению лобового сопротивления. Хотя «Поль Рикар» не относится к числу самых быстрых трасс чемпионата, на ней есть длинный прямые, где важна максимальная скорость.