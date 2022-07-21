Фото: как Mercedes будет проветривать Хэма во Франции
Команда обновила форму переднего обтекателя своей машины
Накануне Гран При Франции глава команды Mercedes Тото Вольф рассказал, что его коллектив планирует привозить обновления чуть ли не на каждую гонку до конца сезона с целью догнать лидеров чемпионата из Red Bull и Ferrari.
Уик-энд в «Поль Рикаре» еще не стартовал, но в нашем распоряжении уже есть фотографии новой носовой части серебристых болидов, которые будут там использоваться.
Передняя часть болида Mercedes
Фото: Giorgio Piola
Первое, что бросается в глаза, это увеличенные воздухозаборные прорези. Из них воздух поступает не для охлаждения механизмов, а на место пилотов. Сейчас в Западной Европе вообще и во Франции в частности стоит сильная жара, и на время проведения Гран При обещают солнечную погоду с температурой под +40 градусов по Цельсию.
Передняя часть болида Mercedes
Фото: Uncredited
Во-вторых, сами носовые обтекатели визуально стали уже и острее. В теории это должно способствовать снижению лобового сопротивления. Хотя «Поль Рикар» не относится к числу самых быстрых трасс чемпионата, на ней есть длинный прямые, где важна максимальная скорость.
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