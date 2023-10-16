Фото и видео: Haas подготовила для домашнего Гран При особую ливрею
На домашнем этапе команда Джина Хааса украсит свои машины звездами и полосами
В ближайшие выходные сезон Ф1 продолжится спринтерским этапом на «Трассе Америк» в Остине. Haas F1, которая пока остается единственной командой, представляющей США в пелотоне, подготовила по этому поводу особую раскраску с национальной символикой.
Кроме того, увеличится присутствие в ливрее титульного спонсора Moneygram – однако как именно, станет известно только в четверг накануне старта заездов в Остине.
Фотограф: Haas F1 Team
Фотограф: Haas F1 Team
Фотограф: Haas F1 Team
Фотограф: Haas F1 Team
Кроме того, машина VF-23 получит последний в сезоне пакет обновлений, куда вошли заимствования идей Red Bull. Они затронут днище, капот двигателя и понтоны – включая входные отверстия для воздуха и вентиляционные отверстия.
Пока команда идет в Кубке конструкторов Ф1 лишь на девятой строчке: недавний успех в Катаре позволил Alfa Romeo потеснить американцев.
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Фото и видео: Haas подготовила для домашнего Гран При особую ливрею
Фото и видео: Haas подготовила для домашнего Гран При особую ливрею Фото и видео: Haas подготовила для домашнего Гран При особую ливрею
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