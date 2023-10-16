Фото и видео: Haas подготовила для домашнего Гран При особую ливрею

В ближайшие выходные сезон Ф1 продолжится спринтерским этапом на «Трассе Америк» в Остине. Haas F1, которая пока остается единственной командой, представляющей США в пелотоне, подготовила по этому поводу особую раскраску с национальной символикой.

Кроме того, увеличится присутствие в ливрее титульного спонсора Moneygram – однако как именно, станет известно только в четверг накануне старта заездов в Остине.

Ливрея Haas F1 Team для Гран При США 1 / 4 Фотограф: Haas F1 Team Ливрея Haas F1 Team для Гран При США 2 / 4 Фотограф: Haas F1 Team Ливрея Haas F1 Team для Гран При США 3 / 4 Фотограф: Haas F1 Team Ливрея Haas F1 Team для Гран При США 4 / 4 Фотограф: Haas F1 Team

Кроме того, машина VF-23 получит последний в сезоне пакет обновлений, куда вошли заимствования идей Red Bull. Они затронут днище, капот двигателя и понтоны – включая входные отверстия для воздуха и вентиляционные отверстия.

Пока команда идет в Кубке конструкторов Ф1 лишь на девятой строчке: недавний успех в Катаре позволил Alfa Romeo потеснить американцев.