Фото: Гасли представил шлем в честь Сенны
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Француз решил почтить возвращение Ф1 на трассу, где погиб его кумир
В этот уик-энд Формула 1 впервые с 2006 года проведет Гран При на трассе в Имоле. Именно здесь в 1994 году насмерть разбился трехкратный чемпион мира Айртон Сенна.
В честь возвращения на трассу имени Энцо и Дино Феррари пилот AlphaTauri Пьер Гасли подготовил особый дизайн шлема, посвященный Сенне.
«Я вспоминаю одного из своих кумиров при помощи этого особенного шлема. Легенды никогда не забываются. #SennaSempre», – написал Гасли в твиттере.
Шлем Пьера Гасли, Alpha Tauri
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Фотограф: Пьер Гасли
Шлем Пьера Гасли, Alpha Tauri
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Фотограф: Пьер Гасли
Шлем Пьера Гасли, Alpha Tauri
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Фотограф: Пьер Гасли
Шлем Пьера Гасли, Alpha Tauri
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Фотограф: Пьер Гасли
Шлем Пьера Гасли, Alpha Tauri
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Фотограф: Пьер Гасли
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи
|Пилоты
|Пьер Гасли
|Автор
|Иван Матушкин
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Фото: Гасли представил шлем в честь Сенны
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