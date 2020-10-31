Фото: Гасли представил шлем в честь Сенны

В этот уик-энд Формула 1 впервые с 2006 года проведет Гран При на трассе в Имоле. Именно здесь в 1994 году насмерть разбился трехкратный чемпион мира Айртон Сенна.

В честь возвращения на трассу имени Энцо и Дино Феррари пилот AlphaTauri Пьер Гасли подготовил особый дизайн шлема, посвященный Сенне.

«Я вспоминаю одного из своих кумиров при помощи этого особенного шлема. Легенды никогда не забываются. #SennaSempre», – написал Гасли в твиттере.