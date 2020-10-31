Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
12 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
27 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
33 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
41 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Фото: Гасли представил шлем в честь Сенны

Поделились
Комментарии
Фото: Гасли представил шлем в честь Сенны
Автор:
, редактор

Француз решил почтить возвращение Ф1 на трассу, где погиб его кумир

В этот уик-энд Формула 1 впервые с 2006 года проведет Гран При на трассе в Имоле. Именно здесь в 1994 году насмерть разбился трехкратный чемпион мира Айртон Сенна. 

В честь возвращения на трассу имени Энцо и Дино Феррари пилот AlphaTauri Пьер Гасли подготовил особый дизайн шлема, посвященный Сенне.

«Я вспоминаю одного из своих кумиров при помощи этого особенного шлема. Легенды никогда не забываются. #SennaSempre», – написал Гасли в твиттере. 

Шлем Пьера Гасли, Alpha Tauri

Шлем Пьера Гасли, Alpha Tauri
1/5

Фотограф: Пьер Гасли

Шлем Пьера Гасли, Alpha Tauri

Шлем Пьера Гасли, Alpha Tauri
2/5

Фотограф: Пьер Гасли

Шлем Пьера Гасли, Alpha Tauri

Шлем Пьера Гасли, Alpha Tauri
3/5

Фотограф: Пьер Гасли

Шлем Пьера Гасли, Alpha Tauri

Шлем Пьера Гасли, Alpha Tauri
4/5

Фотограф: Пьер Гасли

Шлем Пьера Гасли, Alpha Tauri

Шлем Пьера Гасли, Alpha Tauri
5/5

Фотограф: Пьер Гасли

Читайте также:

Лучшие фото Гран При Эмилии-Романьи: пятница

Предыдущая новость

Лучшие фото Гран При Эмилии-Романьи: пятница
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Пьер Гасли
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Анализ: почему Alfa Romeo оставила Джовинацци, а Шварцмана не взяли в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: почему Alfa Romeo оставила Джовинацци, а Шварцмана не взяли в Ф1

Перес: Не могу ждать Red Bull слишком долго
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес: Не могу ждать Red Bull слишком долго

Шумахер рассказал, как Феттелю досрочно уйти из Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Шумахер рассказал, как Феттелю досрочно уйти из Ferrari

Ferrari категорически отказалась идти на уступки Red Bull по поводу моторов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari категорически отказалась идти на уступки Red Bull по поводу моторов

Гасли удивлен тем, что его не вернули в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Гасли удивлен тем, что его не вернули в Red Bull

Бинотто про Шварцмана и других юниоров: Наша цель – сделать их пилотами Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Бинотто про Шварцмана и других юниоров: Наша цель – сделать их пилотами Ferrari

Экклстоун назвал лучшего пилота Ф1. Это не Сенна, не Шумахер и даже не Хэмилтон
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экклстоун назвал лучшего пилота Ф1. Это не Сенна, не Шумахер и даже не Хэмилтон

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

Самое важное:

Фото: Гасли представил шлем в честь Сенны
Формула 1 Формула 1 / Новость

Фото: Гасли представил шлем в честь Сенны

Лучшие фото Гран При Эмилии-Романьи: пятница
Формула 1 Формула 1 / Галерея

Лучшие фото Гран При Эмилии-Романьи: пятница

Перес: Не могу ждать Red Bull слишком долго
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес: Не могу ждать Red Bull слишком долго

Бинотто про Шварцмана и других юниоров: Наша цель – сделать их пилотами Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Бинотто про Шварцмана и других юниоров: Наша цель – сделать их пилотами Ferrari

Самое читаемое

1
Формула 1

Анализ: почему Alfa Romeo оставила Джовинацци, а Шварцмана не взяли в Ф1

2
Формула 1

Перес: Не могу ждать Red Bull слишком долго

3
Формула 1

Шумахер рассказал, как Феттелю досрочно уйти из Ferrari

4
Формула 1

Ferrari категорически отказалась идти на уступки Red Bull по поводу моторов

5
Формула 1

Гасли удивлен тем, что его не вернули в Red Bull

Самое важное:

Фото: Гасли представил шлем в честь Сенны
Формула 1

Фото: Гасли представил шлем в честь Сенны

Лучшие фото Гран При Эмилии-Романьи: пятница
Формула 1

Лучшие фото Гран При Эмилии-Романьи: пятница

Перес: Не могу ждать Red Bull слишком долго
Формула 1

Перес: Не могу ждать Red Bull слишком долго

Бинотто про Шварцмана и других юниоров: Наша цель – сделать их пилотами Ferrari
Формула 1

Бинотто про Шварцмана и других юниоров: Наша цель – сделать их пилотами Ferrari

Гасли удивлен тем, что его не вернули в Red Bull
Формула 1

Гасли удивлен тем, что его не вернули в Red Bull

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.