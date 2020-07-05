В ходе Гран При Австрии Карлос Сайнс атаковал Шарля Леклера в борьбе за шестую позицию. Перед третьим поворотом Сайнс пытался обойти соперника по внешней траектории, но не сумел этого сделать.

В этот момент самого Сайнса по внутренней стороне поворота попробовал пройти напарник Леклера по Ferrari Себастьян Феттель. В итоге Сайнс задел передние колеса Феттеля, что привело к развороту красного болида.

Оба пилота смогли продолжить гонку, но Феттелю пришлось пропустить почти весь пелотон, чтобы развернуться обратно. В итоге он откатился с восьмого на 15-е место. Судьи рассмотрели инцидент и не стали наказывать ни одного из участников.