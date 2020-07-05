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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Фото: Феттель сталкивается с Сайнсом и откатывается в конец пелотона

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Фото: Феттель сталкивается с Сайнсом и откатывается в конец пелотона
Автор:
, Редактор
5 июл. 2020 г., 14:12

Четырехкратный чемпион стал жертвой борьбы Сайнса и Леклера

В ходе Гран При Австрии Карлос Сайнс атаковал Шарля Леклера в борьбе за шестую позицию. Перед третьим поворотом Сайнс пытался обойти соперника по внешней траектории, но не сумел этого сделать.

В этот момент самого Сайнса по внутренней стороне поворота попробовал пройти напарник Леклера по Ferrari Себастьян Феттель. В итоге Сайнс задел передние колеса Феттеля, что привело к развороту красного болида.

 

Оба пилота смогли продолжить гонку, но Феттелю пришлось пропустить почти весь пелотон, чтобы развернуться обратно. В итоге он откатился с восьмого на 15-е место. Судьи рассмотрели инцидент и не стали наказывать ни одного из участников.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Гонка
Местонахождение Red Bull Ринг
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Карлос Сайнс В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Сергей Иванов

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