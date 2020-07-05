Фото: Феттель сталкивается с Сайнсом и откатывается в конец пелотона
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Четырехкратный чемпион стал жертвой борьбы Сайнса и Леклера
В ходе Гран При Австрии Карлос Сайнс атаковал Шарля Леклера в борьбе за шестую позицию. Перед третьим поворотом Сайнс пытался обойти соперника по внешней траектории, но не сумел этого сделать.
В этот момент самого Сайнса по внутренней стороне поворота попробовал пройти напарник Леклера по Ferrari Себастьян Феттель. В итоге Сайнс задел передние колеса Феттеля, что привело к развороту красного болида.
Оба пилота смогли продолжить гонку, но Феттелю пришлось пропустить почти весь пелотон, чтобы развернуться обратно. В итоге он откатился с восьмого на 15-е место. Судьи рассмотрели инцидент и не стали наказывать ни одного из участников.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|Red Bull Ринг
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин , Карлос Сайнс В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Фото: Феттель сталкивается с Сайнсом и откатывается в конец пелотона
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