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Фото: двойная авария на старте Гран При Японии

На первых метрах гонки на «Сузуке» не смогли разъехаться Серхио Перес с Льюисом Хэмилтоном, а в задних рядах Эстебан Окон оттолкнул Валттери Боттаса на Алекса Элбона

После старта: впереди Маск Ферстаппен, Red Bull RB19, следом столкновение Серхио Переса, Red Bull RB19, с Льюисом Хэмилтоном, Mercedes F1 W14, и Валттери Боттаса, Alfa Romeo C43, с Алексом Элбоном, Williams FW45

Японская гонка начались с толчеи на первых метрах: в попытке занять выгодный внешний радиус на входе в первый поворот гонщики допустили несколько контактов.

Для Элбона и Боттаса они привели к последующим сходам, Перес тоже испортил себе гонку. Лишь Окон с Хэмилтоном продолжили борьбу без серьезных проблем. 

С самого старте лидерство захватил Макс Ферстаппен.

После старта: впереди Маск Ферстаппен, Red Bull RB19, следом столкновение Серхио Переса, Red Bull RB19, с Льюисом Хэмилтоном, Mercedes F1 W14, и Валттери Боттаса, Alfa Romeo C43, с Алексом Элбоном, Williams FW45

После старта: впереди Маск Ферстаппен, Red Bull RB19, следом столкновение Серхио Переса, Red Bull RB19, с Льюисом Хэмилтоном, Mercedes F1 W14, и Валттери Боттаса, Alfa Romeo C43, с Алексом Элбоном, Williams FW45

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

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Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке»

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