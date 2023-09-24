Фото: двойная авария на старте Гран При Японии
На первых метрах гонки на «Сузуке» не смогли разъехаться Серхио Перес с Льюисом Хэмилтоном, а в задних рядах Эстебан Окон оттолкнул Валттери Боттаса на Алекса Элбона
Японская гонка начались с толчеи на первых метрах: в попытке занять выгодный внешний радиус на входе в первый поворот гонщики допустили несколько контактов.
Для Элбона и Боттаса они привели к последующим сходам, Перес тоже испортил себе гонку. Лишь Окон с Хэмилтоном продолжили борьбу без серьезных проблем.
С самого старте лидерство захватил Макс Ферстаппен.
После старта: впереди Маск Ферстаппен, Red Bull RB19, следом столкновение Серхио Переса, Red Bull RB19, с Льюисом Хэмилтоном, Mercedes F1 W14, и Валттери Боттаса, Alfa Romeo C43, с Алексом Элбоном, Williams FW45
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Самое важное:
Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре
Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре
«Так себе идея». Льюису не понравилось помогать Расселлу с DRS
«Так себе идея». Льюису не понравилось помогать Расселлу с DRS «Так себе идея». Льюису не понравилось помогать Расселлу с DRS
Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал
Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал
Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте
Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.