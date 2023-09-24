Фото: двойная авария на старте Гран При Японии

Японская гонка начались с толчеи на первых метрах: в попытке занять выгодный внешний радиус на входе в первый поворот гонщики допустили несколько контактов.

Для Элбона и Боттаса они привели к последующим сходам, Перес тоже испортил себе гонку. Лишь Окон с Хэмилтоном продолжили борьбу без серьезных проблем.

С самого старте лидерство захватил Макс Ферстаппен.

После старта: впереди Маск Ферстаппен, Red Bull RB19, следом столкновение Серхио Переса, Red Bull RB19, с Льюисом Хэмилтоном, Mercedes F1 W14, и Валттери Боттаса, Alfa Romeo C43, с Алексом Элбоном, Williams FW45 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images