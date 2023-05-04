Фото дня: звезды Голливуда приехали в четверг на Гран При Майами
Актеры «Форсажа» Вин Дизель и Мишель Родригес в медиа-день накануне старта уик-энда стали гостями паддока
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
«Мы не клеим наклейки на моторы». В General Motors подкололи Ford
Кто победил бы в Баку без машины безопасности? Инсайд из Red Bull
Самое важное:
Ферстаппен завершил лидером пятницу во Флориде, Леклер улетел в барьер
Ферстаппен завершил лидером пятницу во Флориде, Леклер улетел в барьер Ферстаппен завершил лидером пятницу во Флориде, Леклер улетел в барьер
Пилоты Mercedes возглавили протокол первой тренировки в Майами
Пилоты Mercedes возглавили протокол первой тренировки в Майами Пилоты Mercedes возглавили протокол первой тренировки в Майами
Галерея: как в Майами переделали медленную «эску»
Галерея: как в Майами переделали медленную «эску» Галерея: как в Майами переделали медленную «эску»
Гоночная статистика: Red Bull сможет гарантировать оба титула уже в Майами
Гоночная статистика: Red Bull сможет гарантировать оба титула уже в Майами Гоночная статистика: Red Bull сможет гарантировать оба титула уже в Майами
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.