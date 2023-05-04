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Фото дня: звезды Голливуда приехали в четверг на Гран При Майами

Актеры «Форсажа» Вин Дизель и Мишель Родригес в медиа-день накануне старта уик-энда стали гостями паддока

Мишель Родригес
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Вин Дизель
Вин Дизель
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Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Мишель Родригес и Вин Дизель
Мишель Родригес и Вин Дизель
2/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Мишель Родригес и Вин Дизель
Мишель Родригес и Вин Дизель
3/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Мишель Родригес и Вин Дизель с Dodge Charger 1968 года
Мишель Родригес и Вин Дизель с Dodge Charger 1968 года
4/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Мишель Родригес и Вин Дизель с Dodge Charger 1968 года
Мишель Родригес и Вин Дизель с Dodge Charger 1968 года
5/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Мишель Родригес
Мишель Родригес
6/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Мишель Родригес
Мишель Родригес
7/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Мишель Родригес и Вин Дизель
Мишель Родригес и Вин Дизель
8/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Мишель Родригес
Мишель Родригес
9/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Мишель Родригес и Вин Дизель
Мишель Родригес и Вин Дизель
10/10

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

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«Мы не клеим наклейки на моторы». В General Motors подкололи Ford

Кто победил бы в Баку без машины безопасности? Инсайд из Red Bull

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