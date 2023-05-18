Фото дня: затопленный паддок трассы в Имоле
Вот как выглядит автодром имени Энцо и Дино Феррари в четверг, когда по плану должен был проходить медиа-день Гран При Эмилии-Романьи…
Затопленный паддок Ф1 в Имоле
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