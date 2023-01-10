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Формула 1 Новость

Фото дня: Вассер приступил к работе в Ferrari

Скудерия опубликовала кадр со своим новым руководителем, который уже взялся за дело

Роберто Кинкеро
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Фото дня: Вассер приступил к работе в Ferrari
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Фредерик Вассер сменил на посту босса Ferrari уволенного Маттиа Бинотто. Француз уже приезжал в Маранелло в конце декабря, чтобы войти в курс дела, но тогда же стало известно, что по-настоящему он включится в работу команды после новогодних каникул, с 9 января. 

Пресс-служба команды вечером в понедельник опубликовала первое фото Вассера, который проводит совещание с участием гоночного директора Лорана Мекиса.  

Как сообщается, первое время новый босс уделит знакомству с сотрудниками, но плотный график подготовки к сезону оставляет на это совсем мало времени. Уже на вторник запланировал серьезный брифинг с топ-менеджментом, на котором Фредерик расскажет главам отделов о своем видении работы команды. 

Сейчас сложно прогнозировать, что именно он поставит во главу угла, но есть основания говорить, что до старта сезона Скудерия может не ожидать серьезных перемен. В то же время, прежний порядок наверняка будет скорректирован – прежде всего это касается работы по ходу Гран При, в особенности коммуникаций, которые стали слабым местом Ferrari в 2022-м. 

До старта нового сезона Ф1 в Бахрейне осталось уже менее восьми недель. 

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