Фото дня: ураган повредил трибуну на Гран При Бразилии

Спор за стартовые позиции в Сан-Паулу пришлось прервать красными флагами из-за резкого ухудшения погоды. Гонщики успели вернуться на пит-лейн, когда над автодромом начался ливень, больше похожий на тропический шторм.

Одна из трибун не справилась с нагрузкой, и ее крыша сложилась, увлекая за собой опоры. По предварительной информации, никто из болельщиков не пострадал.