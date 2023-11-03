Фото дня: ураган повредил трибуну на Гран При Бразилии
Конструкция не выдержала натиска дождя и ветра, которые обрушились на «Интерлагос» по ходу пятничной квалификации
Спор за стартовые позиции в Сан-Паулу пришлось прервать красными флагами из-за резкого ухудшения погоды. Гонщики успели вернуться на пит-лейн, когда над автодромом начался ливень, больше похожий на тропический шторм.
Одна из трибун не справилась с нагрузкой, и ее крыша сложилась, увлекая за собой опоры. По предварительной информации, никто из болельщиков не пострадал.
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Дождь на пит-лейне
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