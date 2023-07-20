Фото дня: шлем Риккардо для дебюта в AlphaTauri
Уже завтра Даниэль Риккардо откроет новую страницу карьеры и во второй раз начнет выступления за команду из Фаэнцы. Правда, сейчас она называется уже на Toro Rosso, как в 2012-м…
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Майкл Поттс / Motorsport Images
Фотограф: Майкл Поттс / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
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