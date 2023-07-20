Предыдущая / В FIA назвали ложью слухи о превышении командами лимита бюджетов
Формула 1 / Гран При Венгрии Галерея

Фото дня: шлем Риккардо для дебюта в AlphaTauri

Уже завтра Даниэль Риккардо откроет новую страницу карьеры и во второй раз начнет выступления за команду из Фаэнцы. Правда, сейчас она называется уже на Toro Rosso, как в 2012-м…

Шлем Даниэля Риккардо, Scuderia AlphaTauri
Читайте также:
Даниэль Риккардо, Scuderia AlphaTauri
Даниэль Риккардо, Scuderia AlphaTauri
1/6

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Даниэль Риккардо, Scuderia AlphaTauri
Даниэль Риккардо, Scuderia AlphaTauri
2/6

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Даниэль Риккардо, Scuderia AlphaTauri
Даниэль Риккардо, Scuderia AlphaTauri
3/6

Фотограф: Майкл Поттс / Motorsport Images

Даниэль Риккардо, Scuderia AlphaTauri
Даниэль Риккардо, Scuderia AlphaTauri
4/6

Фотограф: Майкл Поттс / Motorsport Images

Далиэль Риккардо в кокпите AlphaTauri AT04
Далиэль Риккардо в кокпите AlphaTauri AT04
5/6

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Далиэль Риккардо в кокпите AlphaTauri AT04
Далиэль Риккардо в кокпите AlphaTauri AT04
6/6

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Поделились
Комментарии

В FIA назвали ложью слухи о превышении командами лимита бюджетов
Даниэль Риккардо Больше от
Даниэль Риккардо
«Я не попадусь в ту же ловушку». Риккардо заверил, что история McLaren не повторится

«Я не попадусь в ту же ловушку». Риккардо заверил, что история McLaren не повторится

Формула 1
Гран При Венгрии

«Я не попадусь в ту же ловушку». Риккардо заверил, что история McLaren не повторится «Я не попадусь в ту же ловушку». Риккардо заверил, что история McLaren не повторится

Перес или Риккардо? Хорнер рассказал о будущем Red Bull

Перес или Риккардо? Хорнер рассказал о будущем Red Bull

Формула 1

Перес или Риккардо? Хорнер рассказал о будущем Red Bull Перес или Риккардо? Хорнер рассказал о будущем Red Bull

«Уговаривал его не бросать Red Bull». Уэббер поделился историей о Риккардо

«Уговаривал его не бросать Red Bull». Уэббер поделился историей о Риккардо

Формула 1

«Уговаривал его не бросать Red Bull». Уэббер поделился историей о Риккардо «Уговаривал его не бросать Red Bull». Уэббер поделился историей о Риккардо

AlphaTauri Больше от
AlphaTauri
Видели скандальную цитату де Вриса про украденный титул? Ник все объяснил

Видели скандальную цитату де Вриса про украденный титул? Ник все объяснил

Формула 1

Видели скандальную цитату де Вриса про украденный титул? Ник все объяснил Видели скандальную цитату де Вриса про украденный титул? Ник все объяснил

Хорнер упрекнул Марко в спешке после истории с де Врисом

Хорнер упрекнул Марко в спешке после истории с де Врисом

Формула 1

Хорнер упрекнул Марко в спешке после истории с де Врисом Хорнер упрекнул Марко в спешке после истории с де Врисом

Риккардо рассказал, какой урок вынес, проведя полгода без гонок

Риккардо рассказал, какой урок вынес, проведя полгода без гонок

Формула 1

Риккардо рассказал, какой урок вынес, проведя полгода без гонок Риккардо рассказал, какой урок вынес, проведя полгода без гонок

Самое важное:

Фотофакт: Хюлькенберг перекрасился в радикального блондина

Фотофакт: Хюлькенберг перекрасился в радикального блондина

F1 Формула 1
Гран При Венгрии

Фотофакт: Хюлькенберг перекрасился в радикального блондина Фотофакт: Хюлькенберг перекрасился в радикального блондина

Льюис об увольнении де Вриса: Узнаю подход Red Bull

Льюис об увольнении де Вриса: Узнаю подход Red Bull

F1 Формула 1

Льюис об увольнении де Вриса: Узнаю подход Red Bull Льюис об увольнении де Вриса: Узнаю подход Red Bull

Чемпион Ф1 стал жертвой воров и потерял ценностей на $300 тысяч

Чемпион Ф1 стал жертвой воров и потерял ценностей на $300 тысяч

F1 Формула 1

Чемпион Ф1 стал жертвой воров и потерял ценностей на $300 тысяч Чемпион Ф1 стал жертвой воров и потерял ценностей на $300 тысяч

Хэмилтон отказался от продолжения переговоров с Mercedes

Хэмилтон отказался от продолжения переговоров с Mercedes

F1 Формула 1
Гран При Венгрии

Хэмилтон отказался от продолжения переговоров с Mercedes Хэмилтон отказался от продолжения переговоров с Mercedes

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.