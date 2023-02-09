Предыдущая / Команда Panthera Asia рассказала о подготовке заявки на участие в Ф1 Следующая / FIA перехитрила команды Ф1 в вопросе о массе машин
Формула 1 Новость

Фото дня: Риккардо открыл сотрудничество Red Bull c Ford

Даниэль приехал в штаб-квартиру американской компании и пробовал модель Mustang

Нильс Дейкстерхейс
Автор:
, редактор (Нидерланды)
Фото дня: Риккардо открыл сотрудничество Red Bull c Ford
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

На презентации в Нью-Йорке команда Red Bull Racing объявила о начале сотрудничества с компанией Ford с 2026 года. Первое время партнерство будет носить несколько теоретический характер, так как еще три сезона «Быки» продолжат использовать силовые установки Honda собственной сборки, 

Первым его реальным проявлением нового сотрудничества приезд запасного гонщика RBR Даниэля Риккардо в мичиганскую штаб-квартиру «Голубого овала». Он проехал по заводской испытательной трассе на нескольких машинах, включая Mustang австралийской серии V8 SuperСars – а также пообщался с гендиректором Ford Джимом Фарли.

«Я перепробовал все машины из их коллекции, но как австралиец, конечно же, выбрал нашу V8 SuperСars, – сказал Риккардо в видео, опубликованном в социальных сетях. – Да, мы были далеко от дома, но это было прекрасно, и я ощутил себя как дома». 

Читайте также:

Поделились
Комментарии

Команда Panthera Asia рассказала о подготовке заявки на участие в Ф1

FIA перехитрила команды Ф1 в вопросе о массе машин
Нильс Дейкстерхейс Больше от
Нильс Дейкстерхейс
Херберт сделал прогноз на исход дуэли Хэмилтона и Расселла в сезоне-2023

Херберт сделал прогноз на исход дуэли Хэмилтона и Расселла в сезоне-2023

Формула 1

Херберт сделал прогноз на исход дуэли Хэмилтона и Расселла в сезоне-2023 Херберт сделал прогноз на исход дуэли Хэмилтона и Расселла в сезоне-2023

«Он установил симулятор в своем самолете». Марко выдал секрет Макса

«Он установил симулятор в своем самолете». Марко выдал секрет Макса

Формула 1

«Он установил симулятор в своем самолете». Марко выдал секрет Макса «Он установил симулятор в своем самолете». Марко выдал секрет Макса

Голландские политики пригрозили лишить Зандфорт Формулы 1

Голландские политики пригрозили лишить Зандфорт Формулы 1

Формула 1
Гран При Нидерландов

Голландские политики пригрозили лишить Зандфорт Формулы 1 Голландские политики пригрозили лишить Зандфорт Формулы 1

Даниэль Риккардо Больше от
Даниэль Риккардо
Риккардо: Гран При в Мельбурне ответит, хочу ли я вернуться

Риккардо: Гран При в Мельбурне ответит, хочу ли я вернуться

Формула 1

Риккардо: Гран При в Мельбурне ответит, хочу ли я вернуться Риккардо: Гран При в Мельбурне ответит, хочу ли я вернуться

Ферстаппен посмеялся над историей о симуляторе в его самолете

Ферстаппен посмеялся над историей о симуляторе в его самолете

Формула 1
Презентация Red Bull Racing

Ферстаппен посмеялся над историей о симуляторе в его самолете Ферстаппен посмеялся над историей о симуляторе в его самолете

Red Bull показала новую машину Ф1. А вот какие у нее были прежде

Red Bull показала новую машину Ф1. А вот какие у нее были прежде

Формула 1

Red Bull показала новую машину Ф1. А вот какие у нее были прежде Red Bull показала новую машину Ф1. А вот какие у нее были прежде

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
FIA придумала для Red Bull статус «частично нового производителя» моторов

FIA придумала для Red Bull статус «частично нового производителя» моторов

Формула 1

FIA придумала для Red Bull статус «частично нового производителя» моторов FIA придумала для Red Bull статус «частично нового производителя» моторов

«Это не наш проект». В Cosworth сочли маловероятным новый альянс с Ford в Ф1

«Это не наш проект». В Cosworth сочли маловероятным новый альянс с Ford в Ф1

Формула 1

«Это не наш проект». В Cosworth сочли маловероятным новый альянс с Ford в Ф1 «Это не наш проект». В Cosworth сочли маловероятным новый альянс с Ford в Ф1

Случайность или провокация? Участником презентации Red Bull стал друг Льюиса

Случайность или провокация? Участником презентации Red Bull стал друг Льюиса

Формула 1
Презентация Red Bull Racing

Случайность или провокация? Участником презентации Red Bull стал друг Льюиса Случайность или провокация? Участником презентации Red Bull стал друг Льюиса

Самое важное:

Гонщик команды Росси стал лучшим в первый день зимних тестов MotoGP

Гонщик команды Росси стал лучшим в первый день зимних тестов MotoGP

MotoGP

Гонщик команды Росси стал лучшим в первый день зимних тестов MotoGP Гонщик команды Росси стал лучшим в первый день зимних тестов MotoGP

Видео: Боттас впервые проехал на новой Alfa Romeo

Видео: Боттас впервые проехал на новой Alfa Romeo

Формула 1

Видео: Боттас впервые проехал на новой Alfa Romeo Видео: Боттас впервые проехал на новой Alfa Romeo

Слухи: McLaren и Honda начали переговоры о новом сотрудничестве с 2026 года

Слухи: McLaren и Honda начали переговоры о новом сотрудничестве с 2026 года

Формула 1

Слухи: McLaren и Honda начали переговоры о новом сотрудничестве с 2026 года Слухи: McLaren и Honda начали переговоры о новом сотрудничестве с 2026 года

Рованпера стал первым лидером Ралли Швеция

Рованпера стал первым лидером Ралли Швеция

WRC

Рованпера стал первым лидером Ралли Швеция Рованпера стал первым лидером Ралли Швеция

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.