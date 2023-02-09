Фото дня: Риккардо открыл сотрудничество Red Bull c Ford
Даниэль приехал в штаб-квартиру американской компании и пробовал модель Mustang
На презентации в Нью-Йорке команда Red Bull Racing объявила о начале сотрудничества с компанией Ford с 2026 года. Первое время партнерство будет носить несколько теоретический характер, так как еще три сезона «Быки» продолжат использовать силовые установки Honda собственной сборки,
Первым его реальным проявлением нового сотрудничества приезд запасного гонщика RBR Даниэля Риккардо в мичиганскую штаб-квартиру «Голубого овала». Он проехал по заводской испытательной трассе на нескольких машинах, включая Mustang австралийской серии V8 SuperСars – а также пообщался с гендиректором Ford Джимом Фарли.
«Я перепробовал все машины из их коллекции, но как австралиец, конечно же, выбрал нашу V8 SuperСars, – сказал Риккардо в видео, опубликованном в социальных сетях. – Да, мы были далеко от дома, но это было прекрасно, и я ощутил себя как дома».
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