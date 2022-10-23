Фото дня: Red Bull выиграла Кубок конструкторов
Победа Макса Ферстаппена и четвертое место Серхио Переса гарантировали «Быкам» звание сильнейших в командном зачете
Свой успех Red Bull Racing посвятила Дитриху Матешицу, который в 2005 году дал жизнь этой команде, выкупив тонущую Jaguar. Австриец не дожил до победы в Кубке конструкторов всего одного дня.
Триумф в Остине сотрудники RBR отпраздновали, надев традиционные для Техаса широкополые ковбойские шляпы.
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При США
Сайнс о действиях Расселла: Лидеры таких ошибок не допускают
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После финиша в Остине американская команда потребовала наказать соперников. Ее босс рассказал подробности этой истории
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Эстонский гонщик должен был выступать за команду в 2023 году, но воспользовался опционом, чтобы уйти досрочно
Вольф усомнился в справедливости штрафа Расселлу
По мнению руководителя Mercedes, столкновение британского гонщика с Карлосом Сайнсом в первом повороте было гоночным эпизодом
Расселл извинился перед Сайнсом и назвал гонку худшей в сезоне
Гонщик Mercedes признал свою вину в столкновении после старта. При этом его собственная машина тоже получила серьезные повреждения