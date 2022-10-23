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Формула 1 / Гран При США Новость

Фото дня: Red Bull выиграла Кубок конструкторов

Победа Макса Ферстаппена и четвертое место Серхио Переса гарантировали «Быкам» звание сильнейших в командном зачете

Фото дня: Red Bull выиграла Кубок конструкторов
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Свой успех Red Bull Racing посвятила Дитриху Матешицу, который в 2005 году дал жизнь этой команде, выкупив тонущую Jaguar. Австриец не дожил до победы в Кубке конструкторов всего одного дня.

Триумф в Остине сотрудники RBR отпраздновали, надев традиционные для Техаса широкополые ковбойские шляпы. 

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