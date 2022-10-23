Фото дня: Red Bull выиграла Кубок конструкторов

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Свой успех Red Bull Racing посвятила Дитриху Матешицу, который в 2005 году дал жизнь этой команде, выкупив тонущую Jaguar. Австриец не дожил до победы в Кубке конструкторов всего одного дня.

Триумф в Остине сотрудники RBR отпраздновали, надев традиционные для Техаса широкополые ковбойские шляпы.