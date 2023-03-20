Фото дня: Расселлу дали подержать кубок
Пилот Mercedes финишировал в Джидде четвертым, но из-за штрафа Фернандо Алонсо ненадолго оказался в протоколе третьим. Он не участвовал в церемонии награждения и лишь подержал призовой кубок, который потом пришлось вернуть…
Пресс-конференция после финиша: Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, второе место, Серхио Перес, Red Bull Racing, победитель гонки, Джордж Расселл, Mercedes-AMG, временное третье место
Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
Алонсо вернули третье место в Джидде
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