Фото дня: особая ливрея Alfa Romeo оказалась не такой, как обещали
Команда анонсировала специальную раскраску для Зандфорта, подготовленную мастером граффити BOOGIE. Но cнимки реальной машины, сделанные в четверг, показали значительное отличие в раскраске
Вместо переплетения мелких букв по всей поверхности кузовных панелей можно увидеть прежний темно-красный носовой обтекатель и крупную надпись на переднем крыле.
Такую ливрею для C43 анонсировала Alfa Romeo
Фото: Alfa Romeo
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