Предыдущая / «Не чувствую себя стариком». Марко рассказал, как долго намерен работать в Ф1
Формула 1 / Гран При Нидерландов Галерея

Фото дня: особая ливрея Alfa Romeo оказалась не такой, как обещали

Команда анонсировала специальную раскраску для Зандфорта, подготовленную мастером граффити BOOGIE. Но cнимки реальной машины, сделанные в четверг, показали значительное отличие в раскраске

Переднее антикрыло и носовой обтекатель Alfa Romeo Racing C43

Вместо переплетения мелких букв по всей поверхности кузовных панелей можно увидеть прежний темно-красный носовой обтекатель и крупную надпись на переднем крыле. 

Читайте также:
Такую ливрею для C43 анонсировала Alfa Romeo

Такую ливрею для C43 анонсировала Alfa Romeo

Фото: Alfa Romeo

Поделились
Комментарии

«Не чувствую себя стариком». Марко рассказал, как долго намерен работать в Ф1
Alfa Romeo Больше от
Alfa Romeo
Слухи: Чжоу не смог договориться с Alfa Romeo и ищет новое место на сезон-2024

Слухи: Чжоу не смог договориться с Alfa Romeo и ищет новое место на сезон-2024

Формула 1

Слухи: Чжоу не смог договориться с Alfa Romeo и ищет новое место на сезон-2024 Слухи: Чжоу не смог договориться с Alfa Romeo и ищет новое место на сезон-2024

Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения

Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения

Формула 1

Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения

Alfa Romeo подготовила специальную ливрею для этапа в Зандфорте

Alfa Romeo подготовила специальную ливрею для этапа в Зандфорте

Формула 1
Гран При Нидерландов

Alfa Romeo подготовила специальную ливрею для этапа в Зандфорте Alfa Romeo подготовила специальную ливрею для этапа в Зандфорте

Самое важное:

Перес нацелился прервать победную серию Ферстаппена в Ф1

Перес нацелился прервать победную серию Ферстаппена в Ф1

F1 Формула 1
Гран При Нидерландов

Перес нацелился прервать победную серию Ферстаппена в Ф1 Перес нацелился прервать победную серию Ферстаппена в Ф1

Леклер: Хотел бы я подписать тот контракт с Ferrari, о котором все говорят

Леклер: Хотел бы я подписать тот контракт с Ferrari, о котором все говорят

F1 Формула 1
Гран При Нидерландов

Леклер: Хотел бы я подписать тот контракт с Ferrari, о котором все говорят Леклер: Хотел бы я подписать тот контракт с Ferrari, о котором все говорят

Расселл отказался считать сезон-2023 неудачным для Mercedes

Расселл отказался считать сезон-2023 неудачным для Mercedes

F1 Формула 1

Расселл отказался считать сезон-2023 неудачным для Mercedes Расселл отказался считать сезон-2023 неудачным для Mercedes

Слухи: Чжоу не смог договориться с Alfa Romeo и ищет новое место на сезон-2024

Слухи: Чжоу не смог договориться с Alfa Romeo и ищет новое место на сезон-2024

F1 Формула 1

Слухи: Чжоу не смог договориться с Alfa Romeo и ищет новое место на сезон-2024 Слухи: Чжоу не смог договориться с Alfa Romeo и ищет новое место на сезон-2024

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.