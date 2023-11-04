Формула 1 Гран При Бразилии
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Фото дня: Масса все же приехал на «Интерлагос»

Бразилец заявил, что в свете тяжды в Формулой 1 не собирается на домашний этап, так как не получил официального приглашения от FIA. Но в субботу (пока еще) вице-чемпиона мира заметили в паддоке – на фото он со своим братом Эдуардо по прозвищу Дуду

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Фелипе Масса со своим братом Дуду
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Фото: Карлос Коста

Фелипе Масса со своим братом Дуду

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