Фото дня: Масса все же приехал на «Интерлагос»
Бразилец заявил, что в свете тяжды в Формулой 1 не собирается на домашний этап, так как не получил официального приглашения от FIA. Но в субботу (пока еще) вице-чемпиона мира заметили в паддоке – на фото он со своим братом Эдуардо по прозвищу Дуду
Фото: Карлос Коста
Фелипе Масса со своим братом Дуду
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