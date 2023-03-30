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Фото дня: Маси вернулся в паддок Ф1

Скандальный судья, уволенный с поста руководителя гонок Ф1 после спорной концовки Гран При Абу-Даби 2021 года, сейчас работает в серии Supercars – и на этапе в Мельбурне, где этот класс является одной из серий поддержки, «Майки» вновь повстречал старых знакомых

Фото дня: Маси вернулся в паддок Ф1
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Майкл Маси

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

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