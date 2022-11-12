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Формула 1 / Гран При Бразилии Новость

Фото дня: машина Окона загорелась после финиша

В столкновении с Фернандо Алонсо на первом круге машина француза получила повреждение радиатора. На дистанции он терял позиции, а потом все стало еще хуже…

Фото дня: машина Окона загорелась после финиша
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