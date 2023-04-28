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Фото дня: машина Гасли загорелась по ходу тренировки в Баку

Единственную тренировочную сессию Гран При Азербайджана пришлось почти на 15 минут прервать красными флагами из-за возгорания Alpine француза

Фото дня: машина Гасли загорелась по ходу тренировки в Баку

В этот уик-энд у команд есть всего один час, чтобы подготовиться к двум квалификациям и двум гоночным заездам. И почти четверть этого времени участники Гран При потеряли из-за пожара на Alpine Пьера Гасли. 

В Баку команда впервые в сезоне-2023 использовала синюю ливрею, но ее возвращение не принесло удачи: спустя примерно 15 минут после старта заездов за машиной француза потянулся дымок, после чего ситуация стала по-настоящему серьезной.

Пьер остановился в десятом повороте, на судейском посту закончились огнетушители, а густой дым продолжал валить из-под кузовных панелей его А523. В итоге с огнем все же удалось справиться

По предварительной информации, источником возгорания стала утечка гидравлической жидкости. 

В тот же момент из-за падения давления топлива в первом повороте остановился Кевин Магнуссен.

Возобновить тренировку удалось только через 14 минут.

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Пожар на машине Пьера Гасли, Alpine A523
Пожар на машине Пьера Гасли, Alpine A523
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Пожар на машине Пьера Гасли, Alpine A523
Пожар на машине Пьера Гасли, Alpine A523
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Пожар на машине Пьера Гасли, Alpine A523
Пожар на машине Пьера Гасли, Alpine A523
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Пожар на машине Пьера Гасли, Alpine A523
Пожар на машине Пьера Гасли, Alpine A523
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