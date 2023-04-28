Фото дня: машина Гасли загорелась по ходу тренировки в Баку

В этот уик-энд у команд есть всего один час, чтобы подготовиться к двум квалификациям и двум гоночным заездам. И почти четверть этого времени участники Гран При потеряли из-за пожара на Alpine Пьера Гасли.

В Баку команда впервые в сезоне-2023 использовала синюю ливрею, но ее возвращение не принесло удачи: спустя примерно 15 минут после старта заездов за машиной француза потянулся дымок, после чего ситуация стала по-настоящему серьезной.

Пьер остановился в десятом повороте, на судейском посту закончились огнетушители, а густой дым продолжал валить из-под кузовных панелей его А523. В итоге с огнем все же удалось справиться

По предварительной информации, источником возгорания стала утечка гидравлической жидкости.

В тот же момент из-за падения давления топлива в первом повороте остановился Кевин Магнуссен.

Возобновить тренировку удалось только через 14 минут.

Пожар на машине Пьера Гасли, Alpine A523 1 / 7 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Пожар на машине Пьера Гасли, Alpine A523 2 / 7 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Пожар на машине Пьера Гасли, Alpine A523 3 / 7 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Пожар на машине Пьера Гасли, Alpine A523 4 / 7 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Пожар на машине Пьера Гасли, Alpine A523 5 / 7 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Пожар на машине Пьера Гасли, Alpine A523 6 / 7 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Пожар на машине Пьера Гасли, Alpine A523 7 / 7 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images