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Фото дня: машина Гасли вспыхнула по ходу тренировки

AlphaTauri загорелась во время второй пятничной сессии, с пожаром удалось быстро справиться

Фото дня: машина Гасли вспыхнула по ходу тренировки
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Пьер Гасли уже выбрался из кокпита, проехав очередную серию кругов, когда механики начали закатывать машину в гараж для дозаправки. Перед этим, как команда пояснила репортеру Sky Sports Теду Кравитцу, необходимо установить специальный клапан для выхода воздуха из топливного бака.

Сама дозаправка разрешена только в гараже, но клапан поставили еще до этого – тут-то и вспыхнул огонь. С ним удалось быстро справиться (на выручку пришли и соседи из Aston Martin), и вскоре Пьер смог продолжить тренировку. 

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Машина Пьера Гасли, AlphaTauri AT03, в огне на пит-лейне
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Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Огонь на машине Пьера Гасли, AlphaTauri AT03
Огонь на машине Пьера Гасли, AlphaTauri AT03
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Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Машина Пьера Гасли, AlphaTauri AT03, в огне на пит-лейне
Машина Пьера Гасли, AlphaTauri AT03, в огне на пит-лейне
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Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Машина Пьера Гасли, AlphaTauri AT03, в огне на пит-лейне
Машина Пьера Гасли, AlphaTauri AT03, в огне на пит-лейне
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Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Машина Пьера Гасли, AlphaTauri AT03, в огне на пит-лейне
Машина Пьера Гасли, AlphaTauri AT03, в огне на пит-лейне
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Машина Пьера Гасли, AlphaTauri AT03, в огне на пит-лейне
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Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

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