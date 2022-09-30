Фото дня: машина Гасли вспыхнула по ходу тренировки
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Пьер Гасли уже выбрался из кокпита, проехав очередную серию кругов, когда механики начали закатывать машину в гараж для дозаправки. Перед этим, как команда пояснила репортеру Sky Sports Теду Кравитцу, необходимо установить специальный клапан для выхода воздуха из топливного бака.
Сама дозаправка разрешена только в гараже, но клапан поставили еще до этого – тут-то и вспыхнул огонь. С ним удалось быстро справиться (на выручку пришли и соседи из Aston Martin), и вскоре Пьер смог продолжить тренировку.
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
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Фото дня: машина Гасли вспыхнула по ходу тренировки
AlphaTauri загорелась во время второй пятничной сессии, с пожаром удалось быстро справиться