Фото дня: машина Гасли вспыхнула по ходу тренировки

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Пьер Гасли уже выбрался из кокпита, проехав очередную серию кругов, когда механики начали закатывать машину в гараж для дозаправки. Перед этим, как команда пояснила репортеру Sky Sports Теду Кравитцу, необходимо установить специальный клапан для выхода воздуха из топливного бака.

Сама дозаправка разрешена только в гараже, но клапан поставили еще до этого – тут-то и вспыхнул огонь. С ним удалось быстро справиться (на выручку пришли и соседи из Aston Martin), и вскоре Пьер смог продолжить тренировку.

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Машина Пьера Гасли, AlphaTauri AT03, в огне на пит-лейне 1 / 7 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Огонь на машине Пьера Гасли, AlphaTauri AT03 2 / 7 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Машина Пьера Гасли, AlphaTauri AT03, в огне на пит-лейне 3 / 7 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Машина Пьера Гасли, AlphaTauri AT03, в огне на пит-лейне 4 / 7 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Машина Пьера Гасли, AlphaTauri AT03, в огне на пит-лейне 5 / 7 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Машина Пьера Гасли, AlphaTauri AT03, в огне на пит-лейне 6 / 7 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images Машина Пьера Гасли, AlphaTauri AT03, на пит-лейне 7 / 7 Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images