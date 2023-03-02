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Фото дня: Льюис приехал на старт сезона Ф1, одетый в красное

Семикратный чемпион мира традиционно прибывает в паддок в одежде, которую никак не назвать повседневной. Вот что он выбрал в четверг перед Гран При Бахрейна

Фото дня: Льюис приехал на старт сезона Ф1, одетый в красное
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