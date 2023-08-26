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Фото дня: Лоусон официально дебютировал в Формуле 1

Строго говоря, Лиам уже несколько раз участвовал в тренировках Гран При, но делал это лишь в качестве «пятничного юниора». В субботу в Зандфорте началась новая страница его карьеры, причем началась она на залитой водой трассе

Лиам Лоусон, AlphaTauri AT04
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Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

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