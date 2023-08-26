Фото дня: Лоусон официально дебютировал в Формуле 1 Строго говоря, Лиам уже несколько раз участвовал в тренировках Гран При, но делал это лишь в качестве «пятничного юниора». В субботу в Зандфорте началась новая страница его карьеры, причем началась она на залитой водой трассе