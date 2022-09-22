Фото дня: Леклер проехал на винтажной Ferrari

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

По ходу заездов во Фьорано Шарль Леклер смог опробовать классическую машину – на такой же Жаки Икс выиграл Гран При Франции 1968 года. Ferrari 312 получила свой индекс благодаря 3-литровому мотору V12 с углом развала 60 градусов.

Шарль Леклер, Ferrari 312 1967 года Фото: Ferrari

Отличительной особенностью машины являются многочисленные выхлопные трубы, прозванные «спагетти». Благодаря трем клапанам на цилиндр (двум впускным и одному выпускному) мотор выдавал до 390 л.с. при 10 000 об/мин. Экземпляр из заводского музея находится в полностью работоспособном состоянии.

Шарль Леклер, Ferrari 312 1967 года Фото: Ferrari

Несмотря на отсутствие громких успехов, Ferrari 312 считается одной из культовых машин Формулы 1 и классическим представителем «эры возвращения мощности» – с сезона-66 в чемпионат вернулись 3-литровые моторы, тогда как ранее их объем был вдвое меньше.

Шарль Леклер, Ferrari 312 1967 года Фото: Ferrari

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь