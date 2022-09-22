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Формула 1 / Тесты Шарля Леклера на Ferrari 312 Галерея

Фото дня: Леклер проехал на винтажной Ferrari

Монегаску доверили модель 312, которая выходила на старт гонок Ф1 в 1967-68 годах

Фото дня: Леклер проехал на винтажной Ferrari
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По ходу заездов во Фьорано Шарль Леклер смог опробовать классическую машину – на такой же Жаки Икс выиграл Гран При Франции 1968 года. Ferrari 312 получила свой индекс благодаря 3-литровому мотору V12 с углом развала 60 градусов. 

Шарль Леклер, Ferrari 312 1967 года

Шарль Леклер, Ferrari 312 1967 года

Фото: Ferrari

Отличительной особенностью машины являются многочисленные выхлопные трубы, прозванные «спагетти». Благодаря трем клапанам на цилиндр (двум впускным и одному выпускному) мотор выдавал до 390 л.с. при 10 000 об/мин. Экземпляр из заводского музея находится в полностью работоспособном состоянии. 

Шарль Леклер, Ferrari 312 1967 года

Шарль Леклер, Ferrari 312 1967 года

Фото: Ferrari

Несмотря на отсутствие громких успехов, Ferrari 312 считается одной из культовых машин Формулы 1 и классическим представителем «эры возвращения мощности» – с сезона-66 в чемпионат вернулись 3-литровые моторы, тогда как ранее их объем был вдвое меньше.

Шарль Леклер, Ferrari 312 1967 года

Шарль Леклер, Ferrari 312 1967 года

Фото: Ferrari

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