Фото дня: Леклер проехал на винтажной Ferrari
Монегаску доверили модель 312, которая выходила на старт гонок Ф1 в 1967-68 годах
По ходу заездов во Фьорано Шарль Леклер смог опробовать классическую машину – на такой же Жаки Икс выиграл Гран При Франции 1968 года. Ferrari 312 получила свой индекс благодаря 3-литровому мотору V12 с углом развала 60 градусов.
Шарль Леклер, Ferrari 312 1967 года
Фото: Ferrari
Отличительной особенностью машины являются многочисленные выхлопные трубы, прозванные «спагетти». Благодаря трем клапанам на цилиндр (двум впускным и одному выпускному) мотор выдавал до 390 л.с. при 10 000 об/мин. Экземпляр из заводского музея находится в полностью работоспособном состоянии.
Шарль Леклер, Ferrari 312 1967 года
Фото: Ferrari
Несмотря на отсутствие громких успехов, Ferrari 312 считается одной из культовых машин Формулы 1 и классическим представителем «эры возвращения мощности» – с сезона-66 в чемпионат вернулись 3-литровые моторы, тогда как ранее их объем был вдвое меньше.
Шарль Леклер, Ferrari 312 1967 года
Фото: Ferrari
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