Фото дня: Леклер посвятил шлем для Гран При Канады памяти Жиля Вильнева
Пилот Ferrari выступит в Монреале в шлеме особенной раскраски
Жиль Вильнев стал первым канадским пилотом, выигравшим в Ф1. Своими выступлениями за Ferrari канадец, не готовый смириться с поражением, завоевал множество поклонников, а победа в Монреале в 1978 году сделала его национальным героем.
Гонщик погиб в аварии на квалификации бельгийского этапа в 1982-м, вскоре трассу в крупнейшем городе Квебека назвали его именем.
В этот уик-энд на ней проходит восьмой этап сезона Ф1 – и пилот Скудерии Шарль Леклер проведет его в шлеме, повторяющем цвета Жиля.
«Он невероятный гонщик, – сказал монегаск в видео, опубликованном Ferrari. – Жиль испытывал невероятную страсть к Ferrari, именно поэтому я выбрал его цвета для своего шлема».
Специальный шлем Шарля Леклера в память о Жиле Вильневе
Фото: Ferrari
Валттери Боттас и Лэнс Стролл тоже выступят в Монреале в особых шлемах – финну раскраску с лесорубом нарисовала его подружка Тиффани Кромвель, а канадский гонщик продаст свой шлем с национальными мотивами с аукциона, чтобы поддержать фонд пострадавших от недавних лесных пожаров.
Валттери Боттас, Alfa Romeo F1 Team
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
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