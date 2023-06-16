Фото дня: Леклер посвятил шлем для Гран При Канады памяти Жиля Вильнева

Жиль Вильнев стал первым канадским пилотом, выигравшим в Ф1. Своими выступлениями за Ferrari канадец, не готовый смириться с поражением, завоевал множество поклонников, а победа в Монреале в 1978 году сделала его национальным героем.

Гонщик погиб в аварии на квалификации бельгийского этапа в 1982-м, вскоре трассу в крупнейшем городе Квебека назвали его именем.

В этот уик-энд на ней проходит восьмой этап сезона Ф1 – и пилот Скудерии Шарль Леклер проведет его в шлеме, повторяющем цвета Жиля.

«Он невероятный гонщик, – сказал монегаск в видео, опубликованном Ferrari. – Жиль испытывал невероятную страсть к Ferrari, именно поэтому я выбрал его цвета для своего шлема».

Специальный шлем Шарля Леклера в память о Жиле Вильневе Фото: Ferrari

Валттери Боттас и Лэнс Стролл тоже выступят в Монреале в особых шлемах – финну раскраску с лесорубом нарисовала его подружка Тиффани Кромвель, а канадский гонщик продаст свой шлем с национальными мотивами с аукциона, чтобы поддержать фонд пострадавших от недавних лесных пожаров.

Валттери Боттас, Alfa Romeo F1 Team Фото: Марк Саттон / Motorsport Images