Фото дня: Култхард вышел на стартовую прямую «Яс-Марины» с баяном
В четверг вечером, когда телевизионщики снимали различные сюжеты о финале сезона Ф1 перед стартом уик-энда, ДиСи появился в компании своего коллеги Стива Джонса из Channel 4 в весьма необычном образе
Фото: Джеймс Саттон / Motorsport Images
Стив Джонс, ведущий Channel 4, и Дэвид Култхард
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