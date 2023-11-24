Формула 1 Гран При Абу-Даби
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Фото дня: Култхард вышел на стартовую прямую «Яс-Марины» с баяном

В четверг вечером, когда телевизионщики снимали различные сюжеты о финале сезона Ф1 перед стартом уик-энда, ДиСи появился в компании своего коллеги Стива Джонса из Channel 4 в весьма необычном образе

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Дэвид Култхард
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Стив Джонс, ведущий Channel 4, и Дэвид Култхард

Фото: Джеймс Саттон / Motorsport Images

Стив Джонс, ведущий Channel 4, и Дэвид Култхард

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