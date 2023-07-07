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Фото дня: команда APX GP показала свою машину Ф1 в Сильверстоуне

«Киношная» команда выкатила свой черно-золотой автомобиль, переделанный из шасси Ф2, на пит-лейн британской трассы

Машина «киношной» команды APX GP
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Машина «киношной» команды APX GP

Фото: Алекс Калинаукас

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