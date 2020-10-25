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Формула 1 / Гран При Португалии / Галерея

Фото дня: Хэмилтон обогнал Шумахера и стал рекордсменом по числу побед в Формуле 1

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Фото дня: Хэмилтон обогнал Шумахера и стал рекордсменом по числу побед в Формуле 1

Чтобы выиграть девять десятков гонок, Хэмилтон потратил меньше времени, чем Шумахер – но больше Гран При

Сегодняшняя победа на Гран При Португалии стала для Льюиса Хэмилтона 92-й и сделала британца рекордсменом по количеству выигранных этапов чемпионата мира Ф1. Ранее пилот делил первенство с Михаэлем Шумахером.

 

Чтобы стать лучшим пилотом Ф1 по количеству побед в гонках, Хэмилтону потребовалось 13 сезонов и 262 Гран При. Михаэль Шумахер одержал свою 91-ю победу на 16-й сезон выступлений, но потратил на это всего 247 Гран При.

Свою первую победу в Ф1 Хэмилтон одержал в своем дебютном сезоне (2007 года) на Гран При Канады. Британец выигрывал в составе обеих команд, за которые выступал в Ф1: 20 побед одержано за рулем болидов McLaren, и 72 – на автомобилях Mercedes. При этом все машины, на которых в Ф1 выступал (и побеждал) британский пилот, были укомплектованы моторами немецкой марки.

Чаще всего (8 раз) Хэмилтон побеждал на Гран При Венгрии в Будапеште. Всего же он выигрывал гонки Ф1 на 28-ми разных трассах в рамках 27-ми разных Гран При.

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Пилоты Льюис Хэмилтон

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