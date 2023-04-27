Фото дня: Формула 1 продолжила сезон в Баку
Ничто так не символизирует четверг в Формуле 1, как вид Льюиса Хэмилтона, который входит в паддок в очередном ярком одеянии. Каждый такой костюм прямо говорит нам – ожидание позади, совсем скоро машины появятся на трассе
Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images
Леклер назвал проблемой Ferrari не кадровые потери, а нехватку темпа
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Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка Гран При Азербайджана
Стартовая решетка Гран При Азербайджана Стартовая решетка Гран При Азербайджана
Хэмилтон заверил, что ему безразличны слухи о контактах Леклера с Mercedes
Хэмилтон заверил, что ему безразличны слухи о контактах Леклера с Mercedes Хэмилтон заверил, что ему безразличны слухи о контактах Леклера с Mercedes
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Вольф о темпе Mercedes в Баку: Мы все теряем в трех поворотах
Вольф о темпе Mercedes в Баку: Мы все теряем в трех поворотах Вольф о темпе Mercedes в Баку: Мы все теряем в трех поворотах
Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях Гран При Азербайджана: дуэли в квалификациях
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«Кое-что попробовали». Макс объяснил поражение в квалификации «Кое-что попробовали». Макс объяснил поражение в квалификации
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