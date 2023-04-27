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Фото дня: Формула 1 продолжила сезон в Баку

Ничто так не символизирует четверг в Формуле 1, как вид Льюиса Хэмилтона, который входит в паддок в очередном ярком одеянии. Каждый такой костюм прямо говорит нам – ожидание позади, совсем скоро машины появятся на трассе

Фото дня: Формула 1 продолжила сезон в Баку
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Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG
1/4

Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG
2/4

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG
3/4

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG
Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG
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Фотограф: Энди Хон / Motorsport Images

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