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Кадр дня: FIA показала пакет для дождевых гонок Ф1

Новинка, которую уже опробовали на тестах, оказалась не особенно эффективной, да и к ее внешнему облику есть вопросы…

Пакет кузовных панелей для дождевых гонок Ф1

Федерация пообещала продолжить исследования, как лучше защитить пилотов от брызг.

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Пакет кузовных панелей для дождевых гонок Ф1

Фото: FIA

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Льюис уехал от пилотов Red Bull в финальной тренировке

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