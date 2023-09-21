Фото дня: Феттель приехал на «Сузуку»

Сайнс: Победа в Сингапуре не говорит, что мы решили проблемы машины

F1 Формула 1 Гран При Японии

Сайнс: Победа в Сингапуре не говорит, что мы решили проблемы машины Сайнс: Победа в Сингапуре не говорит, что мы решили проблемы машины