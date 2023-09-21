Фото дня: Феттель приехал на «Сузуку»
Гонщик построил несколько ульев и встретился со старыми знакомыми
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images
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«Если не уедут на полминуты – с ними что-то не так». Льюис оценил форму Red Bull «Если не уедут на полминуты – с ними что-то не так». Льюис оценил форму Red Bull
Фото дня: Феттель приехал на «Сузуку»
Фото дня: Феттель приехал на «Сузуку» Фото дня: Феттель приехал на «Сузуку»
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