Предыдущая / Лоусон рассказал, как попробует убедить AlphaTauri оставить его на 2024-й Следующая / «Если не уедут на полминуты – с ними что-то не так». Льюис оценил форму Red Bull
Формула 1 / Гран При Японии Галерея

Фото дня: Феттель приехал на «Сузуку»

Гонщик построил несколько ульев и встретился со старыми знакомыми

Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, Себастьян Феттель
Читайте также:
Себастьян Феттель строит ульи во втором повороте «Сузуки»
Себастьян Феттель строит ульи во втором повороте «Сузуки»
1/8

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Себастьян Феттель строит ульи во втором повороте «Сузуки»
Себастьян Феттель строит ульи во втором повороте «Сузуки»
2/8

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Себастьян Феттель строит ульи во втором повороте «Сузуки»
Себастьян Феттель строит ульи во втором повороте «Сузуки»
3/8

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Себастьян Феттель строит ульи во втором повороте «Сузуки»
Себастьян Феттель строит ульи во втором повороте «Сузуки»
4/8

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Себастьян Феттель строит ульи во втором повороте «Сузуки»
Себастьян Феттель строит ульи во втором повороте «Сузуки»
5/8

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Себастьян Феттель и тим-менеджер Red Bull Racing Джонатан Уитли
Себастьян Феттель и тим-менеджер Red Bull Racing Джонатан Уитли
6/8

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, Себастьян Феттель
Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, Себастьян Феттель
7/8

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, Себастьян Феттель
Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, Себастьян Феттель
8/8

Фотограф: Зак Маугер / Motorsport Images

Поделились
Комментарии

Лоусон рассказал, как попробует убедить AlphaTauri оставить его на 2024-й

«Если не уедут на полминуты – с ними что-то не так». Льюис оценил форму Red Bull
Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Дело было не в пилоте. Алонсо раскрыл причину слабого выступления в Сингапуре

Дело было не в пилоте. Алонсо раскрыл причину слабого выступления в Сингапуре

Формула 1
Гран При Японии

Дело было не в пилоте. Алонсо раскрыл причину слабого выступления в Сингапуре Дело было не в пилоте. Алонсо раскрыл причину слабого выступления в Сингапуре

Фото дня: Алонсо выступит на Гран При Японии в самурайском шлеме

Фото дня: Алонсо выступит на Гран При Японии в самурайском шлеме

Формула 1
Гран При Японии

Фото дня: Алонсо выступит на Гран При Японии в самурайском шлеме Фото дня: Алонсо выступит на Гран При Японии в самурайском шлеме

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Сингапура

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Сингапура

Формула 1
Гран При Сингапура

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Сингапура Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Сингапура

Самое важное:

Сайнс: Победа в Сингапуре не говорит, что мы решили проблемы машины

Сайнс: Победа в Сингапуре не говорит, что мы решили проблемы машины

F1 Формула 1
Гран При Японии

Сайнс: Победа в Сингапуре не говорит, что мы решили проблемы машины Сайнс: Победа в Сингапуре не говорит, что мы решили проблемы машины

Дело было не в пилоте. Алонсо раскрыл причину слабого выступления в Сингапуре

Дело было не в пилоте. Алонсо раскрыл причину слабого выступления в Сингапуре

F1 Формула 1
Гран При Японии

Дело было не в пилоте. Алонсо раскрыл причину слабого выступления в Сингапуре Дело было не в пилоте. Алонсо раскрыл причину слабого выступления в Сингапуре

«Если не уедут на полминуты – с ними что-то не так». Льюис оценил форму Red Bull

«Если не уедут на полминуты – с ними что-то не так». Льюис оценил форму Red Bull

F1 Формула 1
Гран При Японии

«Если не уедут на полминуты – с ними что-то не так». Льюис оценил форму Red Bull «Если не уедут на полминуты – с ними что-то не так». Льюис оценил форму Red Bull

Фото дня: Феттель приехал на «Сузуку»

Фото дня: Феттель приехал на «Сузуку»

F1 Формула 1
Гран При Японии

Фото дня: Феттель приехал на «Сузуку» Фото дня: Феттель приехал на «Сузуку»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.