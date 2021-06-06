Фото дня: Ферстаппен после аварии, лишившей его победы

Самым драматичным эпизодом гонки Формулы 1 в Баку стала авария Макса Ферстаппена. Пилот уверенно лидировал в заезде и имел хорошие шансы увеличить отрыв от Льюиса Хэмилтона в личном зачете. Но за 4 круга до финиша у болида Red Bull спустила задняя левая шина.

Авария Макса Ферстаппена 1 / 1 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

В этой точке трассы автомобили едут со скоростью около 330 км/ч, и деформация покрышки сразу же привела к потере контроля над автомобилем. Ферстаппен врезался в ограждение и был вынужден прекратить борьбу.

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Чуть раньше в той же точке трассы спустившая шина привела к аварии с участием Лэнса Стролла. Неудивительно, что уже сейчас у команд есть немало вопросов к поставщику покрышек, компании Pirelli – и в ближайшие дни эта тема наверняка будет одной из наиболее обсуждаемых.

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Авария Макса Ферстаппена 1 / 1 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

В какой-то степени утешением для Ферстаппена стали события последних двух кругов гонки: на рестарте после эвакуации машины голландца Льюис Хэмилтон в попытках выйти в лидеры не вписался в первый поворот и в итоге закончил гонку на последней позиции.

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