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Фото дня: Ferrari провела двойные тесты во Фьорано

В рамках съемочного дня Скудерия одновременно вывела на свою тестовую трассу гиперкар 499P, который позволил ей впервые за 58 лет победить в Ле-Мане, и доработанную SF-23, с которой связаны серьезные надежды в Ф1

Ferrari 499P, Алессандро Пьергвиди, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, тесты во Фьорано
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Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
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Фотограф: Давиде Кавацца

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
2/9

Фотограф: Давиде Кавацца

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
3/9

Фотограф: Давиде Кавацца

Алессандро Пьергвиди, Ferrari 499P, съемочный день во Фьорано
Алессандро Пьергвиди, Ferrari 499P, съемочный день во Фьорано
4/9

Фотограф: Давиде Кавацца

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
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Фотограф: Давиде Кавацца

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
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Фотограф: Давиде Кавацца

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
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Фотограф: Давиде Кавацца

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
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Фотограф: Давиде Кавацца

Шарль Леклер, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
Шарль Леклер, Ferrari SF-23, съемочный день во Фьорано
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Фотограф: Давиде Кавацца

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