Фото дня: Ferrari провела двойные тесты во Фьорано
В рамках съемочного дня Скудерия одновременно вывела на свою тестовую трассу гиперкар 499P, который позволил ей впервые за 58 лет победить в Ле-Мане, и доработанную SF-23, с которой связаны серьезные надежды в Ф1
Фотограф: Давиде Кавацца
Фотограф: Давиде Кавацца
Фотограф: Давиде Кавацца
Фотограф: Давиде Кавацца
Фотограф: Давиде Кавацца
Фотограф: Давиде Кавацца
Фотограф: Давиде Кавацца
Фотограф: Давиде Кавацца
Фотограф: Давиде Кавацца
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Фото дня: Ferrari провела двойные тесты во Фьорано
Фото дня: Ferrari провела двойные тесты во Фьорано Фото дня: Ferrari провела двойные тесты во Фьорано
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