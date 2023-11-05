Фото дня: Экклстоун приехал на Гран При Бразилии
Бывшему коммерческому боссу Формулы 1 в конце октября исполнилось 93 года – но британец наглядно продемонстрировал, что по-прежнему в отличной форме, появившись на этапе в Сан-Паулу
Берни Экклстоун в паддоке Гран При Бразилии
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Берни Экклстоун в паддоке Гран При Бразилии
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Берни Экклстоун и Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Берни Экклстоун на стартовой решетке
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Берни Экклстоун на стартовой решетке
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
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