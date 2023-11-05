Формула 1 Гран При Бразилии
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Фото дня: Экклстоун приехал на Гран При Бразилии

Бывшему коммерческому боссу Формулы 1 в конце октября исполнилось 93 года – но британец наглядно продемонстрировал, что по-прежнему в отличной форме, появившись на этапе в Сан-Паулу

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Берни Экклстоун на стартовой решетке
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Берни Экклстоун на стартовой решетке
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Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

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Берни Экклстоун на стартовой решетке
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Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

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