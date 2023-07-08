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Фото дня: Джеки Стюарт приехал в Сильверстоун

Старейший из живущих чемпионов Формулы 1 сдержал слово – и в субботу с утра приехал на домашний этап Формулы 1. Последний месяц 84-летний шотландец проходил реабилитацию после перенесенного сердечного приступа

Джеки Стюарт
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Фото: Джеймс Саттон / Motorsport Images

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Леклер вышел в лидеры финальной тренировки, потом начался дождь
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