Фото дня: Джеки Стюарт приехал в Сильверстоун
Старейший из живущих чемпионов Формулы 1 сдержал слово – и в субботу с утра приехал на домашний этап Формулы 1. Последний месяц 84-летний шотландец проходил реабилитацию после перенесенного сердечного приступа
Дженсон Баттон, Том Кристенсен, сэр Джеки Стюарт, Джейми Чедвик, Марк Уэббер
Фото: Джеймс Саттон / Motorsport Images
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Фото дня: Джеки Стюарт приехал в Сильверстоун
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