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Фото дня: Боттас искупался в ледяной воде

По ходу Гонки чемпионов, которая проходила на льду Балтийского моря, гонщики искупались в проруби. На одном из кадров можно увидеть даже Джейми Чедвик

Фото дня: Боттас искупался в ледяной воде
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Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

Валттери Боттас, сборная Финляндии
Валттери Боттас, сборная Финляндии
2/3

Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

Йохан Кристофферссон, сборная Швеции, Валттери Боттас, сборная Финляндии
Йохан Кристофферссон, сборная Швеции, Валттери Боттас, сборная Финляндии
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Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images

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