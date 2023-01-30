Фото дня: Боттас искупался в ледяной воде
По ходу Гонки чемпионов, которая проходила на льду Балтийского моря, гонщики искупались в проруби. На одном из кадров можно увидеть даже Джейми Чедвик
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
Фотограф: Джерри Андре / Motorsport Images
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Haas первой в Формуле 1 раскрыла ливрею 2023 года. Она черно-белая Haas первой в Формуле 1 раскрыла ливрею 2023 года. Она черно-белая
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