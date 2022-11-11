Фото дня: Баррикелло вернулся в паддок Гран При. Да не один

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Рубенс Баррикелло выступал в Ф1 с 1993 по 2011 годы, одержав 11 побед. До Кими Райкконена именно он долгое время оставался абсолютным рекордсменом по количеству стартов в гонках чемпионата.

В мае бразильцу исполнилось 50 лет, он уже давно не связан с Ф1, хотя продолжает гоняться в национальной «кузовной» серии Stock Car, где даже лидирует в общем зачете нынешнего сезона.

Разумеется, гонщик не мог пропустить национальный Гран При – и приехал в паддок со своими сыновьями. Старший, 21-летний Эдуарду (слева на фото), пробовал пойти по стопам отца и гонялся в картинге и молодежных формульных сериях, но без особого успеха.

Его брат, 17-летний Фернанду, никогда всерьез не занимался гонками.