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Формула 1 / Гран При Бразилии Новость

Фото дня: Баррикелло вернулся в паддок Гран При. Да не один

Вице-чемпион мира, более всего известный как напарник Михаэля Шумахера в Ferrari, приехал на «Интерлагос с двумя сыновьями

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Фото дня: Баррикелло вернулся в паддок Гран При. Да не один
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Рубенс Баррикелло выступал в Ф1 с 1993 по 2011 годы, одержав 11 побед. До Кими Райкконена именно он долгое время оставался абсолютным рекордсменом по количеству стартов в гонках чемпионата. 

В мае бразильцу исполнилось 50 лет, он уже давно не связан с Ф1, хотя продолжает гоняться в национальной «кузовной» серии Stock Car, где даже лидирует в общем зачете нынешнего сезона. 

Разумеется, гонщик не мог пропустить национальный Гран При – и приехал в паддок со своими сыновьями. Старший, 21-летний Эдуарду (слева на фото), пробовал пойти по стопам отца и гонялся в картинге и молодежных формульных сериях, но без особого успеха. 

Его брат, 17-летний Фернанду, никогда всерьез не занимался гонками. 

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